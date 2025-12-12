海怡半島外傭危站窗外花槽抹窗　網民：僱主離哂譜

因抹窗而不慎失足墮樓意外時有發生，惟仍有人以身犯險。近日社交平台流傳影片，顯示鴨脷洲海怡半島一名疑似外傭女子站出窗外花槽抹窗，雖然涉事單位在1樓，距地面行人位置達數米，若不慎墮下後果不堪設想，有網民質疑僱主違反勞工處規定。

facebook群組「海怡半島討論區」周四有網民拍得影片，指海怡半島第二期有樓宇的1樓有外傭危企窗外花槽抹窗，「僱主企喺窗邊指點姐姐點樣抹窗，花盆放喺花槽邊」，影片可見一名外傭站於窗外的花槽位置，沒有做任何安全措施下以家用清潔伸縮杆抹窗，單位內一位年長婦人則指點對方抹窗位置，期間外傭更單腳站於花槽邊借力，左手緊握窗框，右手以伸縮杆抹較高位置的外窗，場面驚險，及後單位內另一位年長男子指示外傭把放於旁邊的花盆放回原本位置，影片可見涉事單位在1樓，距地面行人位置達數米。

網民質疑僱主違反勞工處規定

不少網民留言直指僱主違反勞工處規定，促拍片者報警，「已犯了聘請外傭法」、「僱主離哂譜」、「直頭是犯法」、「好危險喔，工人姐姐搵命博，佢一腳個花盆就落地了。好驚啊」、「佢樓下好多街坊／小朋友返學、去公園會行過」、「收佢個三四千要揾命搏」、「好像很多小朋友去playground 都走這條路，希望報物業立刻把花盆收進屋」。

根據勞工處，2017年起外傭的標準僱傭合約已加入一項清潔外窗的新條款，保障外傭職業安全。條款訂明當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須符合以下安全措施方可進行清潔外窗：​一、被清潔的窗戶須已安裝窗花，而該窗花須鎖上或被固定，以防止窗花被開啟；及​二、傭工除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。