海洋公園免費園區2月至7月零入標 主席龐建貽：投資者因第五波打退堂鼓

海洋公園重生方案中，包括改劃山下園區為「零售飲食娛樂商業區」，免費入場，尋覓合作伙伴投資園區繼續經營。不過，海洋公園公司董事局主席龐建貽透露，項目今年2月招標，至7月截標均無投資者入標導致流標，他解釋投資者「打退堂鼓」因第五波疫情爆發，強調方案不算失敗，或考慮重新招標。

龐建貽指：這一秒財政健全

龐建貽出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目，透露海洋公園山下免費園區項目流標，他指山下園區只是發展的一部分，團隊會改變策略，或許會考慮重新招標。被問會否發展物業以增加收入，他稱山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃設店舖及餐廳，「與起樓沒有大分別」，直言甚麼方案都會考慮，有新方案會再公布。他又希望山上園區的招標項目進展順利，能夠帶動公園可持續發展。他指出，剛於8月開幕的新酒店預訂理想，直至年底的房間預訂已全滿，可見公園仍具相當的發展潛力，配合嶄新設施可望更上一層樓。他續指，公園會成為「保育及教育基地」，讓公眾透過公園認識大自然及海洋生態。

至於公園財政及營運狀況，龐建貽表示，自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園的日子，一直營運順利，稱「這一秒財政健全」，倘若未來數年恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請增加撥款，長遠可以自負盈虧。