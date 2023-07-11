海洋公園全新「活化珊瑚中心」開張 推動社會參與珊瑚保育

信和集團及香港創新基金聯同 Archireef、香港海洋公園及香港富麗敦海洋公園酒店攜手推動的 「活化珊瑚行動」 (CORAL REEFStoration）迎來重要里程碑，正式開放全新珊瑚保育設施 「活化珊瑚中心」，以修復被拯救的珊瑚碎片。今年暑假，該中心亦為公眾提供導賞活動、互動 STEAM 體驗及其他教育活動，配合推廣珊瑚保育的計劃目標。



「活化珊瑚行動」揉合了科技及保育元素，採用全球首創的 3D 打印赤陶製珊瑚礁盤技術，並透過跨界別合作及社區參與推動環保。是項計劃於去年九月推出，是香港首個跨界別合作的珊瑚保育計劃，旨在未來三年於香港南部水域熨波洲重建 20 平方米的珊瑚礁，為本地珊瑚復育作出貢獻。目前，首批 7.5 平方米的珊瑚礁盤已移植至熨波洲，而超過 120 塊珊瑚碎片正在「活化珊瑚中心」養殖，稍後將會被移植到熨波洲海床。

遊客7月8日起可在「活化珊瑚中心」 體驗社區活動

為鼓勵公眾身體力行保護海洋生態，海洋公園遊客由7月8日起可在「活化珊瑚中心」 體驗一系列社區活動，包括講解珊瑚在海洋生態系統角色，以及檢查珊瑚生長情況的 STEAM 實驗，從中了解珊瑚生長所面對的威离。此外，香港富麗敦海洋公園酒店亦舉辦各類活動供住客參加，包括於海洋公園内「海洋奇觀」的浮潛體驗，這些活動讓參加者透過親身體驗學習珊瑚生態。