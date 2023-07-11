海洋公園全新「活化珊瑚中心」開張 推動社會參與珊瑚保育

信和集團及香港創新基金聯同 Archireef、香港海洋公園及香港富麗敦海洋公園酒店攜手推動的 「活化珊瑚行動」 (CORAL REEFStoration）迎來重要里程碑，正式開放全新珊瑚保育設施 「活化珊瑚中心」，以修復被拯救的珊瑚碎片。今年暑假，該中心亦為公眾提供導賞活動、互動 STEAM 體驗及其他教育活動，配合推廣珊瑚保育的計劃目標。
「活化珊瑚行動」揉合了科技及保育元素，採用全球首創的 3D 打印赤陶製珊瑚礁盤技術，並透過跨界別合作及社區參與推動環保。是項計劃於去年九月推出，是香港首個跨界別合作的珊瑚保育計劃，旨在未來三年於香港南部水域熨波洲重建 20 平方米的珊瑚礁，為本地珊瑚復育作出貢獻。目前，首批 7.5 平方米的珊瑚礁盤已移植至熨波洲，而超過 120 塊珊瑚碎片正在「活化珊瑚中心」養殖，稍後將會被移植到熨波洲海床。
遊客7月8日起可在「活化珊瑚中心」 體驗社區活動
為鼓勵公眾身體力行保護海洋生態，海洋公園遊客由7月8日起可在「活化珊瑚中心」 體驗一系列社區活動，包括講解珊瑚在海洋生態系統角色，以及檢查珊瑚生長情況的 STEAM 實驗，從中了解珊瑚生長所面對的威离。此外，香港富麗敦海洋公園酒店亦舉辦各類活動供住客參加，包括於海洋公園内「海洋奇觀」的浮潛體驗，這些活動讓參加者透過親身體驗學習珊瑚生態。
信和集團集國聯席董事黃永龍表示：「信和集團致力促進本地生物多樣性，並鼓勵市民大眾合力保護海洋生態系統。我們很高興能與海洋公園和 Archireef 攜手合作，為珊瑚建造新的家園，讓它們得到棲身之地及茁壯成長，並為返回大海作好準備。活化珊瑚保育中心及香港富雇敦海洋公園酒店舉辦各類教高活動，適合一家大小及海洋愛好者参與，期望藉此提高公眾和旅客對生物多樣性的關注。我們希望透過有趣的互動學習機會，加深下一代對珊瑚生熊的認識。」
海洋公園公司主席龐建貽表示：「作為南區重要一員，海洋公園很高興可聯同信和集團及 Archireef，開展一個利用創新科技去復育公園鄰近珊瑚棲息地的項目。海洋公園『活化珊瑚中心』正式啟用，印證了公園不断透過行動和教育，推動保護生物多樣性。『活化珊瑚中心』提供最佳的環境及所需的專業技術，幫助受損珊瑚自然復原，以及珊瑚碎片再度成長。而我們亦希望通過由公園教育團隊設計的導賞項目和互動活動，提高學生和廣泛社群對海洋生物多樣性的認識，並鼓勵他們支持本地的珊瑚保育工作。公園將繼續致力倡導保護香港的珊瑚棲息地和生物多樣性，並讓大衆可以更加了解海洋生態系統受到不可逆轉破壞風險之議題，尤其是氣候變化。」