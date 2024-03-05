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2024-03-05 12:11:59

海洋公園八鄉鱷魚命名 5強票選：保保、蓮融、希希、糖蓮子、百香果

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海洋公園早前邀請市民為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，共吸引超過逾1.1萬人參加。(海洋公園圖片)

海洋公園早前邀請市民為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，共吸引超過逾1.1萬人參加。(海洋公園圖片)

海洋公園早前邀請市民為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字，共吸引逾1.1萬人參加。園方今日（5日）邀請市民從最後五強候選名字投選最佳名字，包括保保（Bo Bo）、蓮融（Harmony）、希希（Hope）、糖蓮子（Lotus）、百香果（Passion）。參加者有機會贏取兩張海洋公園入場券，名額共有20個，獲最高票數的名字建議者更可獲贈逾1.2萬元的大獎。

吸引逾1.1萬人參加

海洋公園早前舉行「海洋公園新成員命名比賽」，邀請市民發揮創意為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚提交建議名字。公園表示公眾反應相當熱烈，為期兩星期之鱷魚名字建議階段共吸引超過1.1萬名參加者提交創作及名字寓意，公園於上月進行首輪投票，由全港最大規模學生保育團隊「海洋公園海馬同學會」成員幫助挑選五個最能突顯這條鱷魚特質的名字。

可贏入場券及總值逾1.2萬元大獎

市民可需於下周二（12日）中午12時前到海洋公園Facebook專頁投票，為鱷魚選出最能代表牠的名字。參與終極投票的參加者將會自動進入幸運大抽獎，有機會贏取兩張海洋公園入場券，名額有20個，而建議名字獲最高票數的比賽勝出者將可獲贈總值超過1.2萬元的大獎，有關詳情請瀏覽官網
 

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