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2023-12-14 04:31:56
日報

海洋公園公司扭虧為盈 22/23年度錄1.19億盈餘

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海洋公園

海洋公園公司上年度業績重拾升軌。

海洋公園公司公布2022/2023年業績扭虧為盈，錄得約1.19億元盈餘；不計及2020年獲政府30億元補助金而錄得盈餘，22/23財年是自15/16財年以來，首次錄得正數。期內，海洋公園和水上樂園的總入場人次達240萬，按年上升超過四成半，收入較去年同期增加五成四，由5.45億元增至8.39億元。

海洋公園和水上樂園的總入場人次達240萬，按年上升超過四成半，其中門票及商品收入分別上升57%及55%，餐飲收入亦上升39%，人均消費較去年同期增加6%，收入較去年同期增加五成四，由5.45億元增至8.39億元，公司的銀行結餘和持有現金亦增至16.8億元，較去年同期增加28%。

園方指，入境旅遊市場在2023年首季香港全面通關後開始逐步恢復，加上全新收入來源的策略見效，以及保育及教育為主軸的獨特訪客體驗，海洋公園和水上樂園業務在截至今年6月30日的12個月內重拾升軌。

海洋公園公司主席 龐建貽

龐建貽

海洋公園公司主席龐建貽表示，全力推進未來策略，追求創意和勇於創新，令海洋公園公司業務有所改善。他指，團隊上下努力不懈實現創業思維，策劃別具意義的訪客體驗，革新營運模式，控制成本和提升業務運作效率，加上通關復常令市場氣氛改善，因而取得成果。

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環球經濟不穩前景仍充滿挑戰

龐建貽續稱，2022/2023年度反映公司在疫情過後業務得以重拾動力，並加深了於保育、教育和社會共融方面的影響力。但環球經濟持續不穩，旅遊業競爭愈趨激烈，公司前景仍充滿挑戰，會繼續落實海洋公園的未來策略，實現長遠可持續發展。

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