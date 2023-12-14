海洋公園公司扭虧為盈 22/23年度錄1.19億盈餘

海洋公園公司公布2022/2023年業績扭虧為盈，錄得約1.19億元盈餘；不計及2020年獲政府30億元補助金而錄得盈餘，22/23財年是自15/16財年以來，首次錄得正數。期內，海洋公園和水上樂園的總入場人次達240萬，按年上升超過四成半，收入較去年同期增加五成四，由5.45億元增至8.39億元。

海洋公園和水上樂園的總入場人次達240萬，按年上升超過四成半，其中門票及商品收入分別上升57%及55%，餐飲收入亦上升39%，人均消費較去年同期增加6%，收入較去年同期增加五成四，由5.45億元增至8.39億元，公司的銀行結餘和持有現金亦增至16.8億元，較去年同期增加28%。