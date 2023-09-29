海洋公園哈囉喂玩到夜晚11點 6鬼屋考膽量 玩齊須另付560元

不少恐怖怪談都以學校為主題，如今這些噩夢將於海洋公園「化為現實」！一年一度萬聖節Halloween盛事「哈囉喂全園祭2023」即日起至10月31日舉行。其中6間以「鬼校輪廻」為主題的鬼屋則由10月13日起，於指定日期開放。若想玩齊所有景點，須付388元(成人門票)入場外，同時要買兩張各售280元的鬼屋套票(每張包3間指定鬼屋)，即合共948元；而哈囉喂海洋快證就要380元，較去年加價100元，升幅逾35%。海洋公園公司主席龐建貽表示，票價會視乎市場反應調整，強調樂園財政穩健最重要。 攝影：陳奕釗
海濱樂園及高峰樂園各有3間鬼屋，包括怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森及咒偶II；所有鬼屋開放日期為10月13至15日、20至23日、27日至29日及31日，一共11日。當中「怨靈鬼校」講述一間荒廢了的校舍不時傳出怪叫聲，事件與女生經歷校園欺凌的傳說有關，她的叫聲更會在訪客的耳邊環繞……考驗玩家膽量。「怨靈異域」則是「怨靈鬼校」的故事延續，該鬼屋會帶領訪客進入鬼影幢幢的葬禮，揭開欺凌事件的下半集。除多間鬼屋，園內亦有多個打卡點和一群哇鬼的演出，當中包括在通往神秘荒廢校園的「亡命校巴」打卡、欣賞魔界女王風姿的「魔間女王祭典」表演等。而一家大細的訪客亦可參加「威威圍威餵」、「搗蛋糖果派對」等活動享受萬聖節。
入場票不包鬼屋
門票方面，哈囉喂期間的「全日暢玩優惠門票」分別為成人388元及小童233元，與平日票價相同，但不包括進入鬼屋(可即場購票、每間鬼屋票價130元)。訪客亦可選購「鬼怪三重奏門票」(怨靈鬼校、妖怪の森、咒偶II)，或「恐怖三重奏門票」(怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室)，280元大小同價，海洋公園全年會員則收252元。若無AEON信用卡九折及會員優惠下，欲玩盡所有鬼屋，即成人入場門票連同兩張套票，合共索價948元，平均每間要158元；相比去年的740元加幅達28.1%，但較去年玩多兩間鬼屋。
龐建貽解釋門票定價時指，公園票價會視乎市場反應調整，強調樂園的財政穩健是最重要。他又提到，今年哈囉喂是疫情後規模最大、表演者最多的一屆。「哈囉喂全園祭」期間，園區將開放至晚上11時，以配合政府推廣夜經濟。他又指，8月哈囉喂預售套票的銷量，較去年增長兩倍多，且8月已有4間公司包場；6月至8月海洋公園入園人數按月錄雙位數升幅，當中自由行與團客比例為8比2，相信中秋國慶假期人流與暑假相若。至於海洋公園年初表示有意將山上土地發展成歷險主題區並展開招標，龐建貽說，招標一直進行中，對項目感樂觀，期望今年第四季可公布更多細節。