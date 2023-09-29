海洋公園哈囉喂玩到夜晚11點 6鬼屋考膽量 玩齊須另付560元

不少恐怖怪談都以學校為主題，如今這些噩夢將於海洋公園「化為現實」！一年一度萬聖節Halloween盛事「哈囉喂全園祭2023」即日起至10月31日舉行。其中6間以「鬼校輪廻」為主題的鬼屋則由10月13日起，於指定日期開放。若想玩齊所有景點，須付388元(成人門票)入場外，同時要買兩張各售280元的鬼屋套票(每張包3間指定鬼屋)，即合共948元；而哈囉喂海洋快證就要380元，較去年加價100元，升幅逾35%。海洋公園公司主席龐建貽表示，票價會視乎市場反應調整，強調樂園財政穩健最重要。 攝影：陳奕釗

海濱樂園及高峰樂園各有3間鬼屋，包括怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森及咒偶II；所有鬼屋開放日期為10月13至15日、20至23日、27日至29日及31日，一共11日。當中「怨靈鬼校」講述一間荒廢了的校舍不時傳出怪叫聲，事件與女生經歷校園欺凌的傳說有關，她的叫聲更會在訪客的耳邊環繞……考驗玩家膽量。「怨靈異域」則是「怨靈鬼校」的故事延續，該鬼屋會帶領訪客進入鬼影幢幢的葬禮，揭開欺凌事件的下半集。除多間鬼屋，園內亦有多個打卡點和一群哇鬼的演出，當中包括在通往神秘荒廢校園的「亡命校巴」打卡、欣賞魔界女王風姿的「魔間女王祭典」表演等。而一家大細的訪客亦可參加「威威圍威餵」、「搗蛋糖果派對」等活動享受萬聖節。

