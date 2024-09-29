海洋公園嘩鬼組合大鬧MegaBox 哈囉喂六鬼屋玩齊要988元

萬聖節一到，唔少人都希望入鬼屋試膽。海洋公園萬聖節活動「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」即將於年9月13日至22日，全日暢玩優惠入場門票價為成人港幣$428，小童港幣$239；至於想玩若齊所有主題鬼屋，就須加購同時要買兩張各售280元的鬼屋套票(每張包3間指定鬼屋)，合計988元；較去年合計948元，多40元，上升4.2%。而在指定日子(10月11至13日及11月1至3日)則可用港幣$238元購買鬼屋套票。

與往年不同，海洋公園一班嘩鬼會逃出公園，「凶降」銅鑼灣大鬧全城。海洋公園的「早登極樂團」嘩鬼組合今日(29日)在希慎廣場啟超道入口出巡表演；讓大家率先欣賞「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」一系列令人目不轉睛的表演。