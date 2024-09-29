海洋公園嘩鬼組合大鬧MegaBox 哈囉喂六鬼屋玩齊要988元

萬聖節一到，唔少人都希望入鬼屋試膽。海洋公園萬聖節活動「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」即將於年9月13日至22日，全日暢玩優惠入場門票價為成人港幣$428，小童港幣$239；至於想玩若齊所有主題鬼屋，就須加購同時要買兩張各售280元的鬼屋套票(每張包3間指定鬼屋)，合計988元；較去年合計948元，多40元，上升4.2%。而在指定日子(10月11至13日及11月1至3日)則可用港幣$238元購買鬼屋套票。
與往年不同，海洋公園一班嘩鬼會逃出公園，「凶降」銅鑼灣大鬧全城。海洋公園的「早登極樂團」嘩鬼組合今日(29日)在希慎廣場啟超道入口出巡表演；讓大家率先欣賞「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」一系列令人目不轉睛的表演。
活動期內，大小朋友亦可到希慎廣場及利園二期與南瓜哥哥姐姐大玩 Trick-or-Treat， 大膽的訪客更可到驚心奪「拍」照相館，與遊魂野鬼「合照」，收集期間限定主題貼 紙，探索令人難以忘懷的都市傳說。
九龍城寨主題鬼屋
今年哈囉喂以九龍城寨為主題，設立6大驚嚇鬼屋，包括「城寨詭域」、「囚．逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」及「724 禁地」，適合膽大之人。只需加購「圍城三館︰城寨．酒店．凶宅」門票*，以及「厲鬼三煞︰冥婚．監獄．禁地」門票*，即可以至抵價探索「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」終極體驗。以上每組終極刺激體驗門票票價為港幣$280（10 月 18 至 20 日、25 至 27 日及 31 日），或港幣$238(10月11至13日及11月1至3日)。 要玩得更盡興可另購海洋快證享受特快通行體驗。
另外，魔間女王今年將於「晚安夜女王」再度駕到；而到晚上 8 時 24 分將會上演「異靈異肆•鬼新娘出嫁」，冥界鬼差會抬花轎出巡，拱照穿著華麗嫁衣的鬼新娘艷壓登場。