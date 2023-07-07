海洋公園夏水禮明日回歸 大玩水戰 泡泡派對

「夢幻泡泡派對」遊人可一邊玩泡泡，一邊享受音樂。(蘇文傑攝)

夏日炎炎最適合玩水消暑，海洋公園夏天盛事「夏水禮」闊別三年後，將於明日(8日)至8月27日回歸，期間海洋公園會取消逢星期二的閉園日。公園內設有室內水槍大戰、夢幻泡泡派對等設施供市民遊玩消暑，並設有3米高「emoji」(表情圖案)主題的裝飾供打卡，同時水上樂園亦推出夏日驗emoji主題活動。園方希望遊人能投入色彩繽紛的世界中，透過表情圖案表達自己。

今年夏水禮推出多項夏日水戰及夏日emoji主題活動，包括「街頭水戰大激鬥」，市民可以持水槍在充滿特色塗鴉的空間內與同行人對戰；「水花玩樂地帶」不但有噴水拱門及噴泉陣，甚至有巨型水桶裝置，水桶注滿後會傾盆而下，為大眾「兜頭淋水」消暑降溫；「下水勁舞台」將定時有舞蹈員表演，而在 「夢幻泡泡派對」中，市民伴隨現場DJ的表演，一邊玩泡泡，一邊享受音樂。

另外，園內新設多個打卡點，市民玩水後亦可順路打卡，例如「emoji打卡樂園」的3米高充氣裝飾、由本地藝術家創作的巨型塗鴉牆等等。玩到餓則可到園內餐廳購買多款限量emoji主題美食，精美的食物可以打卡之餘，又能醫肚。