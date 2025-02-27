海洋公園接收走私「極危」物種大頭龜，會探討繁殖及放生計劃

海洋公園聯同漁護署到珠海拱北，接收一批去年10月在走私過程被內地海關查獲及充公的大頭龜，其中14隻交由海洋公園照顧。大頭龜被列為「極危」物種，園方會探討繁殖及放生計劃。

大頭龜於本周二運抵海洋公園，檢查發現該批大頭龜大部分都有健康問題，例如尾巴或指骨斷裂。當中12隻經初步檢查及診斷後已在公園後勤設施安頓，進行最少30天的隔離並接受治療。另外2隻傷勢及精神狀況特別嚴重，需留在公園獸醫院作加護治療及觀察。