海洋公園接收走私「極危」物種大頭龜，會探討繁殖及放生計劃

海洋公園聯同漁護署到珠海拱北，接收一批去年10月在走私過程被內地海關查獲及充公的大頭龜，其中14隻交由海洋公園照顧。大頭龜被列為「極危」物種，園方會探討繁殖及放生計劃。
大頭龜於本周二運抵海洋公園，檢查發現該批大頭龜大部分都有健康問題，例如尾巴或指骨斷裂。當中12隻經初步檢查及診斷後已在公園後勤設施安頓，進行最少30天的隔離並接受治療。另外2隻傷勢及精神狀況特別嚴重，需留在公園獸醫院作加護治療及觀察。
會探討繁殖及放生計劃
海洋公園公司動物及保育主管祝效忠說，會和漁護署商討下一步工作，探討大頭龜繁殖及放生計劃的可行性。大頭龜極具保育價值，必須確保牠們不會再被捕捉作非法買賣或其他用途。
大頭龜為香港原生淡水龜，在維持本地淡水生態平衡中擔當重要角色。研究顯示，大頭龜能壓抑蝸牛數量，改變牠們的行為及對棲息地的影響，從而影響整個生態系統。然而，近年大頭龜成為新興寵物，令牠們深受非法野生動物捕獵及貿易的威脅，更在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列為「極危」，並為國家二級保護野生動物。而另外兩種香港原生淡水龜，金錢龜及眼斑水龜亦分別被列為「極危」及「瀕危」物種。
據本地學者調查指出，在近90%的研究地點，大頭龜和眼斑水龜的野生種群已經消失或不具繁殖能力，估計香港野外的成年大頭龜亦只剩數百隻，牠們的繁殖率低且需長時間達至性成熟，同時因盜獵淡水龜活動猖獗，香港的淡水龜種群可能會在3至5年內滅絕。