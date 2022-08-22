海洋公園推全新海上導賞活動登船遊覽港島區 團費90元起9月3日首團出發

海洋公園推出全新海上導賞活動，參觀者可登船遊覽中環至港島南區沿途風景，團費90元起9月3日首團出發。（蘇文傑攝）

海洋公園推出全新海上觀光項目「探索港島南」 ，首個節目「小航海家」 推出2條航綫分別由中環及鴨脷洲出發，約45分鐘船程中，途經香港仔避風塘及洪聖古廟等，並由導遊講解本地漁業及海事資訊等，航綫價格分別是120元及90元，大小同價。活動今天起在Klook平台接受報名，9月3日起逢周日及公眾假期出發，直至明年3月26日。

參與者將登船在導遊帶領下，遊覽港島區的地貌和海岸線，期間領隊會分享關於海洋保育的知識，參與者亦可在船上參與互動遊戲；參加者須在上船前進行快速檢測，並符合參加本地團的疫苗通行證要求。

導賞活動有兩條航線供選擇，包括中環遊及南區遊：

（路線一）小航海家 一中環遊

導遊會向參加者介紹港島區的歷史瑰寶，包括於 50 年前為泳客興建的西環泳棚、分別建於 1875 年及 1905 年的青洲燈塔，以及舉辦薄扶林村中秋節舞火龍「龍歸滄海」儀式的瀑布灣。一小時旅程中，導遊將沿途講解本港的漁業活動、現代建設及香港海防軍事的有趣資訊，並與大家分享瀑布灣、休漁期及香港仔避風塘的歷史點滴。

（路線二）小航海家 一南區遊

南區遊航線將帶大家在船上遊歷鴨脷洲洪聖古廟、香港仔魚類批發市場及鴨脷洲造船廠等

景點，參加者可在 45 分鐘的行程感受新舊漁港風情，認識香港漁業的傳統文化和風俗

以及本地漁民的生活方式。

日期：2022年9月3日至 2023年3月26 日（逢星期六、日及公眾假期）

對象：建議3歲或以上人士參與，未滿18歲之參加者必須由家長 /監護人付費陪同參加

行程及時間表

小航海家 一中環遊（由中環10號碼頭出發往海洋公園大樹灣碼頭）上午10時正至上年11 時正（1小時）

小航海家 一中環遊（由海洋公園大樹灣碼頭出發往中環）下午6時 15 分至下午7時15分（1小時）

小航海家 一南區遊(由鴨脷洲觀光舢舨碼頭六號梯台出發往海洋公園大樹灣碼頭）下午2時正至下午2時45分（45分鐘）

名額：82人（每程）

導賞語言：粵語

費用：每位參加者大小同價120元（小航海家一中環遊）；90元（小航海家一南區遊）

「海洋公園探索港島南」是繼海洋公園大樹灣碼頭於本月初正式啟用，在周末及公眾假期為訪客提供經鴨脷洲往返香港仔和水上樂園的免費渡輪服務後，承接推出的海上項目。