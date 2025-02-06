海洋公園乘着熊貓經濟熱潮，與一間陀飛輪腕表品牌合作推出「大熊貓陀飛輪手錶」，並標明配以鱷魚皮錶帶。不過，有公眾就發現一直提倡保育的海洋公園，前年曾經在社交網站發帖，呼籲大眾拒絕使用所有鱷魚製品，並於去年推出全新動物大使鱷魚「百香果」，當時形容是突顯公園對推廣保育教育的重視。海洋公園就事件致歉，承認團隊敏感度不足，相關手錶現已停售。

配以鱷魚皮錶帶的大熊貓陀飛輪手錶昨日在海洋公園社交網站宣傳後，隨即惹來公眾批評。園方今日回覆《am730》查詢時，承認團隊敏感度不足，以致推出「未能符合保育核心價值的IP產品」，為此深表歉意，又稱已經即時停售產品，手錶本身未有消費者購入，現正與獲授權夥伴商討採用其他物料製作錶帶。

海洋公園又稱，定必汲取今次經驗，並作全面內部檢討及檢視所有自家及聯乘產品的設計、生產和採購指引，同時加強員工培訓及與獲授權夥伴溝通，確保公園營運與保育核心價值相符。至於在社交網站發布的有關宣傳帖文，在刊登約一日半後已被刪除。

大熊貓陀飛輪手錶售3.68萬元

園方早前表示，已經大量增加大熊貓相關產品，希望借大熊貓契機創造更多機遇。據有關宣傳帖文，涉事大熊貓陀飛輪腕表由海洋公園與陀飛輪腕表品牌萬希泉合作推出，形容產品結合6隻大熊貓的可愛靈動和陀飛輪的精緻工藝，在園內的「海濱禮品廊」及尖沙咀K11 MUSEA紀念品店有售。《am730》今日所見，有關手錶售價為3.68萬元。