熱門搜尋:
美斯訪香港 年宵2024 農曆新年2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-05 20:34:32

海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓

分享：
海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝)

海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝)

大年初一將至，不少地方都已舉行農曆新年活動，增添節慶氣氛。海洋公園於本月10日至3月3日推出「團園賀年2024」活動，園區內設大型開運大鼓，供遊人盡情擊鼓，為龍年打響頭炮，祈願新一年好運亨通；財神爺還會隨時現身，與運財童子童女一起「福星出巡」。另外，香港老大街亦有五光十色的霓虹燈招牌進駐並設多長燈光秀，供人打卡。海洋公園表示，公園的龍年賀歲活動和推出的恆常體驗，都希望展現香港獨特文化面貌。

人人都想財神到，而海洋公園農曆新年期間，便請來財神爺與運財童子童女一起「福星出巡」，祝人人好運。遊人同時可到海濱樂園廣場的「龍騰鳴鼓陣」，於金龍盤繞近的5米高開運大鼓下，便可敲響新春好意頭；而公園亦安排了「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演等傳統賀年節目。

海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝)

香港老大街推全新恆常活動

另外，海洋公園的馬百良葯廠呈獻「香港老大街」亦會推出全新恆常活動「老大街霓虹璀璨盛會」，充滿個性琳琅滿目的霓虹燈招牌已進駐大街；大街每日三場的「霓虹閃爍匯演」燈光秀，霓虹燈會跟隨香港經典音樂產生變化，讓人如置身於80至90年代燈光璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。

香港老大街逢星期一至五亦會有超過十位演員，於每日下午5時起驚喜現身與訪客互動，一起玩賓果、拋豆袋等遊戲。而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節，呈獻多首流行經典金曲。與此同時，由公園吉祥物組成的最新樂團Ocean 6N1，在威威劇場的舞台上載歌載舞，每日於園內為訪客傾力獻上全新表演節目《超新星大比拼》。

 

海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝) 海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝) 海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝)

公園會繼續發揮寓教於樂專長

海洋公園公司主席龐建貽表示，海洋公園是市民和遊客的新年好去處，配合政府發展特色主題旅遊的倡議，公園的龍年賀歲活動和全新推出的恆常體驗，都希望展現香港獨特文化面貌；公園在新的一年會繼續發揮寓教於樂的專長，為訪客創造更多特色休閒體驗。

海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝) 海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝) 海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓 (李朗僑攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受