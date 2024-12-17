海洋公園推玩轉冬日園聖誕活動 設全新大熊貓AR體驗館

海洋公園舉行冬日節慶活動「玩轉冬日園」，推出多個打卡點，包括配5米充氣熊貓、巨型聖誕樹；另有全新AR體驗館大熊貓「竹」夢之旅。園方表示，大熊貓安安可可自月初與公眾見面後，至今已有幾萬人次入園探望牠們，有信心園內6隻大貓熊全部「亮相」能帶動公園人流和業績；而深圳赴港「一簽多行」恢復後，未見內地遊客人流暫未見顯注增加，望聖誕有改善。

海洋公園由本月7日至明年1月1日期間，推出冬日節慶活動，園內有不同歌舞表演和6米高聖誕樹打卡點、與聖誕老人見面等聖誕活動，當中第二波節慶活動，於周六(21日)登場，新設一系列與大熊貓相關項目，如人工湖夜晚設大熊貓光影匯演，山下園區則加入全新互動景點AR體驗館——大熊貓「竹」夢之旅。