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2024-02-06 04:31:53
日報

海洋公園推「龍騰鳴鼓陣」賀新歲 霓虹映照香港老大街成新恆常活動

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海洋公園

海洋公園於本月10日至3月3日推出「團園賀年2024」活動。(李朗僑攝)

大年初一將至，不少地方將舉行農曆新年活動，增添節慶氣氛。海洋公園於本月10日至3月3日推出「團園賀年2024」活動，園區內設大型開運大鼓，供遊人盡情擊鼓，為龍年打響頭炮，祈願新一年好運；財神爺還會隨時現身，與運財童子童女「福星出巡」。香港老大街亦有五光十色的霓虹燈招牌進駐並設多場燈光秀，供人打卡。園方表示，龍年賀歲活動和推出的恆常體驗，希望展現香港獨特文化面貌。

新春講求好意頭，海洋公園農曆新年期間，便請來財神爺與運財童子童女一起「福星出巡」，祝願市民發財好運。遊人到海濱樂園廣場的「龍騰鳴鼓陣」，於金龍盤繞近5米高的開運大鼓下，敲響新春好意頭；而公園亦安排了「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演等傳統賀年節目。

海洋公園

五光十色的霓虹燈招牌進駐香港老大街。

另外，海洋公園的馬百良葯廠呈獻「香港老大街」亦推出全新恆常活動「老大街霓虹璀璨盛會」，充滿個性、琳琅滿目的霓虹燈招牌已進駐大街；大街每日上演3場「霓虹閃爍匯演」燈光秀，霓虹燈會跟隨香港經典音樂變化，讓人如置身於八十至九十年代燈光璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。

香港老大街逢周一至五會有超過10位演員，於每日下午5時起驚喜現身與訪客互動，一起玩賓果、拋豆袋等遊戲。而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演，呈獻多首經典金曲。而由公園吉祥物組成的最新樂團Ocean 6N1，在威威劇場的舞台上載歌載舞，每日於園內為訪客傾力獻上全新表演節目《超新星大比拼》。

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海洋公園公司主席龐建貽表示，海洋公園是市民和遊客的新年好去處，配合政府發展特色主題旅遊的倡議，公園的龍年賀歲活動和全新推出的恆常體驗，都希望展現香港獨特文化面貌；公園在新的一年會繼續發揮寓教於樂的專長，為訪客創造更多特色休閒體驗。

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