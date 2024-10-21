海洋公園新歷險主題區項目營運合約 信德與AJ Hackett組財團中標

海洋公園即將大「變身」。海洋公園公司宣布，將海洋公園歷險主題區的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司及AJ Hackett International集團所合組的財團。按照招標文件要求，中標機構需負責設計、融資、建設、維護及營運新園區。海洋公園和合組財團於周四舉行發布會將公布更多園區細節。
創辦人AJ Hackett被譽為「笨豬跳之父」
信德集團於2002年開始與AJ Hackett International集團合作，於澳門旅遊塔引入「空中漫步」及「百步登天」高空冒險項目，並於2006年推出233米高的全球最高商業「笨豬跳」的歷險體驗，成為當地矚目刺激活動。AJ Hackett International於1988年大在新西蘭皇后鎮創立，其創辦人AJ Hackett被譽為「笨豬跳之父」，是首位將笨豬跳引入商業世界的冒險家和企業家。該公司的品牌「Skypark by AJ Hackett」在澳門、新加坡、澳洲及歐美多地設有據點。
在刺激遊樂旅程體會大自然與發展的平衡
海洋公園公司主席龐建貽表示，獲兩間行業先驅為海洋公園創建新園區項目，標誌著公園邁進歷史新篇章，為香港市民及各地遊客帶來嶄新的戶外娛樂體驗。新園區不僅提供融合自然美景和大自然元素的歷險主題遊樂設施，還結合教育和可持續發展的實踐，讓訪客在愉快刺激的遊樂旅程中，體會大自然與發展的平衡。
海洋公園2021年提出「重生方案」
因為市場變化及疫情打擊，海洋公園2021年提出「重生方案」，包括山下園區改劃成零售餐飲消閒區免費開放，山上則改造成歷險主題區，但山下園區進度一直未有新進展；主席龐建貽8月接受傳媒訪問時透露，因應新大熊貓加入，山下園區會重新構思。山上歷險主題園區去年12月結束招標，,將利用高峰樂園部分臨海山嶺地段，興建歷險主題遊樂設施，發展成新的園區。