海洋公園新歷險主題區項目營運合約 信德與AJ Hackett組財團中標

海洋公園即將大「變身」。海洋公園公司宣布，將公園歷險主題區的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司及AJ Hackett International集團所合組的財團。按照招標文件要求，中標機構須負責設計、融資、建設、維護及營運新園區。海洋公園和合組財團於周四舉行發布會，將公布更多園區細節。

信德集團於2002年開始與AJ Hackett International集團合作，於澳門旅遊塔引入「空中漫步」及「百步登天」高空冒險項目，並於2006年推出233米高的全球最高商業「笨豬跳」的歷險體驗，成為當地矚目刺激活動。AJ Hackett International於1988年大在新西蘭皇后鎮創立，其創辦人AJ Hackett被譽為「笨豬跳之父」。該公司的品牌「Skypark by AJ Hackett」在澳門、新加坡、澳洲及歐美多地設有據點。