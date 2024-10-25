海洋公園新歷險主題區 料2028年開放 設笨豬跳、千米飛索、高山滑車 須另購票

海洋公園未來有得玩「笨豬跳」、飛索等刺激遊樂設施！海洋公園昨公布新設「歷險主題區」的發展大計，佔地12萬平方米的園區暫有3個擬發展區域，將設兩條預計高30米的「笨豬跳」、巨型飛索及高山滑車等遊樂設施；工程料今年第四季展開，2028年竣工。園方表示，主題區須另購門票，形式與水上樂園相似。負責設計、建造的公司指，會沿用部分舊有機動遊戲外觀，相信新主題區可吸引歷險愛好者及家庭客。(攝影：蘇文傑)

海洋公園於2021年制定一系列「重生方案」，計劃增設3大全新主題區，分別是「零售丶餐飲及消閒主題區」、「歷險主題區」及「健康主題區」。其中，園方在去年3月為「歷險主題區」展開招標，採取設計、建造和營運(BOT)形式發展，由中標公司承擔營運收支。最終日前公布由信德集團與探險旅遊公司AJ Hackett International集團合組的財團投得。 歷險主題區選址為山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，包括滑浪飛船及越礦飛車舊址。主題區暫分3個小區域，第一個「The Summit」將設兩條約1,000米的巨型飛索，另有3條「衝力滑梯」，體驗極速滑落刺激。在第二個區域「Adventure Hub」，遊客可挑戰繩索場和與此相鄰的高山滑車。至於「Gravity Central」區將建高30米笨豬跳、天空鞦韆、水上歷險區及攀石牆等多個娛樂設施。

AJ Hackett International行政總裁Danny Hughes透露，歷險主題區設計會與環繞海洋公園的自然地貌融為一體，部分設施會沿用若干舊有機動遊戲外觀。信德集團則表示，將運用在地產、酒店及消閒、交通運輸等領域的跨產業經驗，助力香港融入國家發展大局。 門票須另購 收費開幕前公布 海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，中標者以自資興建、營運合約結束後交還海洋公園，海洋公園在項目上毋須投入資金，至於分佣及合約收入則未有交代。他又提到，新園區門票須另購，收費模式會和「海洋公園與水上樂園」相似；相關收費模式是一早已定下的策略，具體收費會於開幕前公布。黃嗣輝又相信，設施範疇廣，十分刺激及簡單適合小朋友的兼備，很有信心可以增強整個海洋公園的競爭力。 AJ Hackett International創辦人AJ Hackett被譽為「笨豬跳之父」，集團於2002年開始與信德合作，於澳門旅遊塔引入「空中漫步」及「百步登天」高空冒險項目。翻查資料，澳門旅遊塔單人笨豬跳(高233米)收費3,088澳門元，包旅遊塔入場券、活動T恤及電子證書，而雙人笨豬跳盛惠5,488澳門元，則另包相片及視頻。