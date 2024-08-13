海洋公園會安排原有團隊照護新大熊貓 如展現發情行為院方會盡量配合

中央政府將再次向香港贈送一對大熊貓，海洋公園稱會安排原有團隊照護新大熊貓。至於大熊貓能否在港開枝散葉，園方稱會順其自然，如果牠們展現發情行為，園方會盡量配合。 有多年照顧大熊貓經驗的海洋公園海濱樂園動物部助理館長胡綺琪接受報章專訪，表示新大熊貓轉換環境時，會有食物過渡期，為了讓大熊貓可以盡快適應，海洋公園會先把廣東省的竹子，運送到四川，讓一對大熊貓預先習慣到香港後會進食的竹子品種，大熊貓來港後亦會餵食四川的竹子，方便牠們過渡。

海洋公園會安排原有的團隊照護新大熊貓，但只會指定一兩個護理員教大熊貓一些護理訓練行為，如打開口讓獸醫檢查。胡綺琪分享，當大熊貓信任護理員時，其展現的行為會十分有趣，例如大熊貓很喜歡靠近護理員要其撓背部。

會設計不同環境讓大熊貓「自由發揮」 胡綺琪形容大熊貓像人一樣，每隻都有不同的性格。海洋公園會設計不同的環境讓大熊貓「自由發揮」，「做乜都得」，例如活潑好動的熊貓可有攀爬架、樹、玩水的地方等；較為溫馴的大熊貓就可以讓其坐着慢慢吃竹子。

海洋公園原有的一對大熊貓盈盈、樂樂，至今未能開枝散葉。胡綺琪說盈盈在今年春天出現發情徵狀，園方有讓盈盈、樂樂進行交配。海洋公園每年夏季都會為雌性大熊貓，提供較安靜的地方休息，靜待消息。她指大熊貓可生育的年齡視乎個體，有大熊貓在二十多歲仍可生育，園方未來會再觀察牠們的情況，亦會和四川的大熊貓專家緊密溝通，交流意見。至於新一對大熊貓能否在香港開枝散葉，胡綺琪說如果牠們有展現發情的行為，園方會盡量配合。