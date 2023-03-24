海洋公園水上樂園下周三辦招聘會 園方盼更多非華裔人士加入

海洋公園是香港著名旅遊景點之一，吸引海內外旅客慕名入場。為讓外地旅客賓至如歸，操流利外語的非華語員工在園內角色，便顯得極為重要。來自菲律賓的Bea Santiago年初加入海洋公園水上樂園；她提到自己喜歡玩刺激遊樂設施，在樂園工作每周都有機會親身測試滑梯，令她感到非常興奮。水上樂園將在3月29日(下周三)舉行招聘會，擬聘請逾100位全職員工。
文︰李朗僑
非華裔員工與海外遊客便利溝通，但香港仍以廣東話為主要語言，任職水上樂園水上設施營運二級專員Bea坦言語言不通是工作的最大障礙，與本地客人溝通，或是設施上的中文字，她都不太理解；園方考慮這些員工的需要，向他們提供廣東話課和翻譯對照材料，Bea亦逐漸適應工作崗位。
Bea能短時間內適應工作環境，亦有賴同事支援。水上樂園水上設施營運監督郭鈴怡指，除處理樂園事務外，亦擔任與非華語員工溝通的橋樑和任教廣東話課。但承認英文不是自己母語，她需處理一些專有名詞，確保同事能真正理解意思，亦須更有系統整理和熟習樂園所有設施名子和守則資料。
溝通工作帶來些許壓力，郭鈴怡卻非常享受箇中體驗，「我教佢廣東話，佢(Bea)教返我菲律賓話。」這種文化交流經驗為她帶來工作外的趣味。她又提到，現時水上樂園的非華語員工能以廣東話向客人詢問身高、體重和解說安全守則，盼他們未來能與廣東話客人有其他話題的簡單對話。
海洋公園亦非常鼓勵員工學習新技能。水上樂園水上設施營運組長阮顯圖於2021年8月入職。他憶述，入職不久後，無意間發現園內有滑浪機，他更獲海洋公園支持下學習滑浪。阮補充，公園不但向他提供訓練，他自行報名參加泰國玩滑浪比賽後，公司亦容許他使用園內的滑浪機練習，最後他在泰國玩滑浪比賽中取得第二名。
新人獎達6000元
水上樂園於下周三分別在海洋公園水上樂園和勞工處建造業招聘中心舉行招聘會。往水上樂園的申請者可即場面試，更可參與水試(需自備泳裝和泳鏡)，並可預覽未來工作環境、與樂園團隊交流，認識各個職位角色和職責。水上樂園營運總監貝偉樂指，招聘會除歡迎本地求職者外，亦冀吸納更多非華語員工，以應付復常後增加的外國旅客。他又提到，將為新員工設獎金，只要不曾在公園做全職，獲聘長期全職職位並連續服務滿6個月， 可獲6,000元迎新獎勵。