海洋公園水上樂園下周三辦招聘會 園方盼更多非華裔人士加入

海洋公園是香港著名旅遊景點之一，吸引海內外旅客慕名入場。為讓外地旅客賓至如歸，操流利外語的非華語員工在園內角色，便顯得極為重要。來自菲律賓的Bea Santiago年初加入海洋公園水上樂園；她提到自己喜歡玩刺激遊樂設施，在樂園工作每周都有機會親身測試滑梯，令她感到非常興奮。水上樂園將在3月29日(下周三)舉行招聘會，擬聘請逾100位全職員工。

非華裔員工與海外遊客便利溝通，但香港仍以廣東話為主要語言，任職水上樂園水上設施營運二級專員Bea坦言語言不通是工作的最大障礙，與本地客人溝通，或是設施上的中文字，她都不太理解；園方考慮這些員工的需要，向他們提供廣東話課和翻譯對照材料，Bea亦逐漸適應工作崗位。

Bea能短時間內適應工作環境，亦有賴同事支援。水上樂園水上設施營運監督郭鈴怡指，除處理樂園事務外，亦擔任與非華語員工溝通的橋樑和任教廣東話課。但承認英文不是自己母語，她需處理一些專有名詞，確保同事能真正理解意思，亦須更有系統整理和熟習樂園所有設施名子和守則資料。

溝通工作帶來些許壓力，郭鈴怡卻非常享受箇中體驗，「我教佢廣東話，佢(Bea)教返我菲律賓話。」這種文化交流經驗為她帶來工作外的趣味。她又提到，現時水上樂園的非華語員工能以廣東話向客人詢問身高、體重和解說安全守則，盼他們未來能與廣東話客人有其他話題的簡單對話。

海洋公園亦非常鼓勵員工學習新技能。水上樂園水上設施營運組長阮顯圖於2021年8月入職。他憶述，入職不久後，無意間發現園內有滑浪機，他更獲海洋公園支持下學習滑浪。阮補充，公園不但向他提供訓練，他自行報名參加泰國玩滑浪比賽後，公司亦容許他使用園內的滑浪機練習，最後他在泰國玩滑浪比賽中取得第二名。