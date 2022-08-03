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2022-08-03 19:47:53

海洋公園水上樂園周六起推度輪服務 訪客免費往返樂園及鴨脷洲和香港仔

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海洋公園水上樂園周六起推度輪服務 訪客免費往返樂園及鴨脷洲和香港仔

海洋公園水上樂園周六起推度輪服務，訪客免費往返樂園及鴨脷洲和香港仔。(海洋公園提供)

海洋公園水上樂園有新方法前往，更配合「水」的主題隨水以至！因水上樂園一旁的海洋公園大樹灣碼頭啟用，公園宣布周六(6)起推出訪客渡輪服務，周末及公眾假期免費接載訪客經由鴨脷洲往返香港仔及水上樂園。訪客只需出示有效的水上樂園或海洋公園門票即可享用渡輪服務，每天4班，座位有限，先到先得。

訪客渡輪投入服務後，逢周六、日及公眾假期，會穿梭香港仔碼頭及海洋公園大樹灣碼頭，途經鴨脷洲觀光舢舨碼頭。海洋公園公司主席龐建貽表示，推出服務冀讓訪客到水上樂園享受激浪樂趣之餘，更可細賞南區優美的海上景致。他指水上樂園背山面海，是個欣賞和親近大自然的完美地點；全新渡輪服務除了提供交通配套，30分鐘的船程更能讓每一位搭客體會海洋的美和獲得保育海洋的靈感，令整個水上樂園探索之旅更添意義。他又透露，不久將來，將推出港島海上觀光行程，進一步推展園外的保育及教育工作。

路線及時間表

  • 由香港仔碼頭開出：
    • 上午930分：香港仔碼頭-->鴨脷洲觀光舢舨碼頭-->海洋公園大樹灣碼頭

    • 上午1030分：香港仔碼頭-->鴨脷洲觀光舢舨碼頭-->海洋公園大樹灣碼頭

  • 由海洋公園大樹灣碼頭開出：

    • 晩上7時：海洋公園大樹灣碼頭-->鴨脷洲觀光舢舨碼頭-->香港仔碼頭

    • 晩上8時：海洋公園大樹灣碼頭-->鴨脷洲觀光舢舨碼頭-->香港仔碼頭

  • 海洋公園大樹灣碼頭地點：水上樂園側
  • 香港仔碼頭：香港仔海傍道，香港仔海濱公園旁浮躉(翠華船務)，可乘搭巴士及小巴前往
  • 鴨脷洲觀光舢舨碼頭：洪聖街鴨脷洲觀光舢舨碼頭六號梯台，可乘搭巴士、小巴及港鐵(利東站A出口)前往
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