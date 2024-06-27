海洋公園水上樂園夏季活動添奧運元素　冀吸引更多客人入場

海洋公園水上樂園下月6日起，將推出為期近兩個月的活動，並適逢巴黎奧運月底舉行而加入奧運元素，預計會吸引不少客人入場参與水上派對。園方透露，今年首5個月境外遊客的入場人次按年增長約1.5倍，當中內地遊客更按年升約1.6倍，相信海洋公園和水上樂園今年夏天會人丁更旺。

水上樂園下月6日至9月1日舉行「暑假狂熱Party Time」活動，提供逾50個水上遊戲，包括在「湧浪灣」及「天海灣」兩個海浪池大玩水上排球、水上籃球及水上拔河，樂園不同角落亦會設有「水彈sun激鬥」、「兜頭淋sun激鬥」等「Sun激鬥之小遊戲」。

海洋公園主席龐建貽指，「天海灣」亦會上演「熱情狂舞」、「熱帶音浪樂隊」等，客人可坐在巨型水泡上欣賞演出，另會同時播放奧運賽事片段。他希望推出一系列水戰遊戲、表演、動感音樂和打卡熱點等，讓市民和世界各地的旅客能有嶄新體驗，並與朋友前來遊玩，帶動園區的人均消費上升。

海洋公園境外旅客人次按年增1.5倍

另外，海洋公園今年首5個月的境外旅客入園人次按年增長約1.5倍，當中內地旅客更增加約1.6倍，龐建貽形容人流增加成為公園強心針、首5個月表現「係做得好嘅」，同時水上樂園亦刷新開幕以來的單日入場人次紀錄。他續指，政府措施對本地旅遊業復甦有莫大幫助，海洋公園亦有所得益。配合新開放8個內地個人遊城市等措施，海洋公園希望透過今次水上派對和夏日各種優惠、新設施等，刺激新增個人遊城市的遠程旅客到訪園區，相信海洋公園和水上樂園今年夏季「都會做得好」。