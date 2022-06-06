海洋公園水上樂園年票成人2280元 月底前訂八五折早鳥優惠

端午節過後標誌夏日正式來臨，海洋公園水上樂園乘熱浪推出「全年 Go Splash會籍」，為會員帶來全年濕身優惠，即日起開始發售，成人2,280元、小童1,590元，今個月底前訂購可享八五折早鳥優惠、12歲或上全日制學生成人會籍八折。樂園並「乘浪」推出全新「Surf Club」滑浪時段，讓參加泳客乘浪，在專業滑浪指導員指導下，於全港首個室內衝浪設施「衝浪先鋒」掌握基本及中階滑浪技巧。另外，海洋公園45周年，「見『字』有賞」身分證號碼「45」相關半價及八折門票優惠最後召集，優惠同樣截至本月底。

「全年 Go Splash會籍」會員可全年四季入樂園激浪無限次，365天有效(公園營運日子)，更會獲贈園內餐飲、購買紀念品及租用儲物櫃等電子優惠券或折扣優惠。6月30日或之前，於水上樂園售票處、網站及Klook網站(6月8日起發售)訂購可享早鳥優惠。全新Surf Club活動時段則每節體驗價488元，連一日樂園入場門票則須638元(即加150元)，門票本月16日起發售，本月底或之前訂購可享九折早鳥優惠。體驗活動有效期為7月9日起逢周六，上午8時至11時。

身分證有「45」兩個數字順序相連排列門票半價

至於45周年「見『字』有賞」優惠，如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序相連排列，即可享水上樂園門票半價優惠(成人159元起/小童112元起)；有「4」或「5」字可享門票八折優惠(成人255元起/小童178元起)。單日門票7月至9月期間，平日成人460元(小童322元)、周六日及公眾假期成人560元(小童392元)。

水上樂園全新Surf Club滑浪時段