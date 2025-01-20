海洋公園添新成員，再增港產川金絲猴寶寶。

海洋公園添新成員！一隻川金絲猴於本月16日晚上9時51分在海洋公園出世，為母親「樂樂」和父親「其其」的第四個寶寶，而牠3個哥哥亦是在港出生。為了讓川金絲猴媽媽和寶寶靜養以及讓動物護理團隊進行產後護理工作，「香港賽馬會四川奇珍館」的川金絲猴展區已暫停開放，該展館亦會實施人流管制。

川金絲猴寶寶3兄長居成都動物園

「樂樂」和川金絲猴寶寶皆健康良好，寶寶暫未確認性別和體重。海洋公園於 2017、2019 及2021年分別迎來三隻雄性港產川金絲猴「樂奇」、「小花生」和「小黃豆」，牠們現居於成都動物園，參與川金絲猴保育計劃，幫助保持物種基因多樣性。