海洋公園添新成員，再增港產川金絲猴寶寶。

海洋公園添新成員！一隻川金絲猴於本月16日晚上9時51分在海洋公園出世，為母親「樂樂」和父親「其其」的第四個寶寶，而牠3個哥哥亦是在港出生。為了讓川金絲猴媽媽和寶寶靜養以及讓動物護理團隊進行產後護理工作，「香港賽馬會四川奇珍館」的川金絲猴展區已暫停開放，該展館亦會實施人流管制。
川金絲猴寶寶3兄長居成都動物園
「樂樂」和川金絲猴寶寶皆健康良好，寶寶暫未確認性別和體重。海洋公園於 2017、2019 及2021年分別迎來三隻雄性港產川金絲猴「樂奇」、「小花生」和「小黃豆」，牠們現居於成都動物園，參與川金絲猴保育計劃，幫助保持物種基因多樣性。
川金絲猴為瀕危物種
海洋公園公司主席龐建貽指出，川金絲猴在國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》被列為瀕危物種，海洋公園再次成功繁殖川金絲猴，見證團隊一直致力保護及繁殖具高保育及教育價值物種的成果。連同即將於2月與公眾見面的大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」，公園有三隻可愛的國家級動物寶寶大使等待訪客探訪，希望藉此進一步提升大眾締造健康生態環境讓珍稀物種得以延續。
海洋公園與四川省林業和草原局 2015年起合作
海洋公園感謝四川省林業和草原局多年來的支持，讓公園可引入及展示小熊貓及川金絲猴，為保育這兩個珍稀物種作出貢獻。自 2015 年起，雙方合作在港舉辦「四川自然保護周」，把四川壯麗的自然景觀和豐富的生物多樣性立體地呈現於訪客眼前，加深市民和訪港旅客對國家自然生態的認識。