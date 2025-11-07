海洋公園激流百厭學生倒水落船 校方致歉：已訓示全體學生

社交平台近日流傳影片，指有遊人在海洋公園乘搭激流船時，遇到6名百厭學生以水樽向船上潑水，有受害者直指「唔會原諒呢班友」，及後成功追查學生就讀中學並作正式投訴。涉事學校對學生失當行為致歉，並要求相關學生深刻反省。學校亦已在早會訓示全體學生。
Threads社交平台用戶披露，近日有遊人於海洋公園「熱帶激流」設施上，被6名學生從橋上以水樽倒水致全身濕透。拍下事件人士發文斥責行為「好賤」，有受害者稱「我同我啲friend四個加埋兩個路人情侶同一架船，佢哋一共潑咗兩次水，第一次我未發現佢哋，但係已經覺得點解好似多咗啲水，第二次佢哋又嚟咗，潑第二次，我聽到佢哋喺度笑，仲問我哋啲水正唔正，我成個人濕曬」，他更花逾一小時追查學生所屬學校並正式投訴，直言「我唔會原諒呢班友」，另有受害者稱「俾佢哋淋到濕晒，完全唔識佢哋。」、「就係呢班X街，今日成個背脊濕X曬」。
受害人嬲爆「起底」學校作投訴
有網民表示「我覺得依啲行為真係好過分，先拋開係咪開玩笑，呢啲行為本身就係唔好，我覺得校方真係要好好處理，同埋海洋公園啲職員都要好好睇住啲人」、「校外行為不檢」、「樽入面一定係水？」、「會唔會係果汁」、「被人淋到會唔會成頭痴笠笠」。
另有網民亦「起底」有關學生的中學作出電郵投訴，涉事學校回應對學生失當行為致歉，強調已即時展開調查，依循校規嚴肅處理，並要求相關學生深刻反省。學校亦已在早會訓示全體學生，並於輔導及班主任課堂加強同理心及守規教育，促使學生尊重他人、遵守規範。