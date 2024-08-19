海洋公園發新片 熊貓B叫聲響亮 楊潤雄︰研增加熊貓館

大熊貓「盈盈」、「樂樂」上周誕下龍鳳胎。海洋公園發放新片段，牠們在保溫箱被鋪內，並不斷發出響亮的叫聲。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，小姊弟現時由四川專家悉心照料；由於盈盈奶水不足，須由內地運送奶粉來港。至於龍鳳胎長大到約兩歲後要入住獨立空間，他則指正研究增加熊貓館。

海洋公園為大熊貓新設的官方社交專頁，發放初生大熊貓的兩段新片段，其中一段大熊貓B在保溫箱的被鋪內蠕動，未見身影，但不斷發出響亮的叫聲。另一段看到熊貓B好努力向前爬行，掙扎離開被鋪。園方表示，初生大熊貓仍細小，未有自身調節溫度的功能，要以被鋪保暖。

楊潤雄昨接受無綫電視《講清講楚》訪問時透露，盈盈成功懷孕並誕下龍鳳胎是「始料不及」，指園方最初無期望，其後發現盈盈懷孕立即向特首李家超匯報，數天後龍鳳胎出世，形容是喜事。他又稱，當初照超聲波時只看到一隻，但來自四川的專家已來港數月，相關準備十分充足，故誕下一對寶寶可即時制訂預案，如盈盈奶水不足，即由內地運送奶粉來港，解決問題。

他又稱，龍鳳胎現時情況較脆弱，由四川專家們直接照顧；本港在飼養大熊貓方面的設施符合水平，亦有最好的專家，暫時無消息要送到四川加護。