海洋公園聖誕辦《小王子》慶典 主席龐建貽：對聖誕人流有信心

聖誕將至，許多地方都已設置大大的聖誕樹、金光閃閃的聖誕球，洋溢著濃厚節日氣氛。在本周六(9日)起海洋公園將舉辦「海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023」，屆時園內不只有會聖誕老人到訪；小王子亦會邀請訪客化身飛行者，參與全港最大規模的《小王子》80 周年慶典！園方表示，隨著香港旅遊業復甦以及來港航班增加，對聖誕節人流有信心，且聖誕期間不會如萬聖節般延長營業時間。

海洋公園與法國經典童話《小王子》合作，由12月9日至2024年1月1日聖誕活動期間，舉行「小王子80周年星空遊歷」慶典。園內除了有5米高小王子、狐狸巨型紀念像、3.5米高如鏡像空間的萬花筒隧道、小王子最愛的巨型玫瑰園等打卡點外，夢幻水都人工湖上亦會舉行小王子燈光音樂投影表演，讓訪客陶醉於融合燈光、音樂和故事的演出之中。

至於聖誕節的主角亦不會缺席！遊人可在公園多個節日景點打卡，並參與聖誕老人和精靈的 「閃亮聖誕派對」，亨受節日氣氛及與聖誕老人合照。另外，合唱團、管弦樂團和現場樂隊會在園內輪流表演，以充滿動感的音樂慶祝聖誕。在水上樂園亦設不同裝飾讓旅客卡。

海洋公園不擔心港人外遊會影響入園人流

聖誕節期間，門票價錢與平時一樣，成人和小童門票分別為388元及233元；只需一張海洋公園全日暢玩優惠門票，玩齊聖誕活動和小王子慶典。海洋公園主席龐建貽表示，不擔心港人外遊會影響入園人流，「外遊一定有，但遊客都唔少。」他續指，過去幾個月中，內地及東南亞的自由行旅客已回復至疫前八成，隨著香港旅遊業復甦，以及來港航班增加，對聖誕節以及新年期間入場人次有信心。