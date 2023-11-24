海洋公園與四川簽合作協議 新一批小熊貓將來港

成都基地除了延長海洋公園現有三隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用時期，還會借出多隻小熊貓予海洋公園作展示、科研、繁殖、保育及教育用途。(海洋公園圖片)

海洋公園相隔5年再舉辦「四川自然保護周」，即日起再度與四川當局合辦，雙方今日（24日）簽署兩項合作協議，包括延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔借用期限，亦會再借出多批小熊貓作為展示及保育用途等。

延長小熊貓泰山、柔柔、聰聰借用期限

海洋公園與四川省林業和草原局簽署合作協議，每年安排兩地員工在四川一個自然保護區交流，為期5年，並與成都大熊貓繁育研究基地簽訂20年合作協議書，合作保育珍稀物種。成都基地除了延長海洋公園現有三隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用時期，還會借出多隻小熊貓予海洋公園作展示、科研、繁殖、保育及教育用途。