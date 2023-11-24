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2023-11-24 17:58:58

海洋公園與四川簽合作協議 新一批小熊貓將來港

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成都基地除了延長海洋公園現有三隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用時期，還會借出多隻小熊貓予海洋公園作展示、科研、繁殖、保育及教育用途。(海洋公園圖片)

成都基地除了延長海洋公園現有三隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用時期，還會借出多隻小熊貓予海洋公園作展示、科研、繁殖、保育及教育用途。(海洋公園圖片)

海洋公園相隔5年再舉辦「四川自然保護周」，即日起再度與四川當局合辦，雙方今日（24日）簽署兩項合作協議，包括延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔借用期限，亦會再借出多批小熊貓作為展示及保育用途等。

延長小熊貓泰山、柔柔、聰聰借用期限

海洋公園與四川省林業和草原局簽署合作協議，每年安排兩地員工在四川一個自然保護區交流，為期5年，並與成都大熊貓繁育研究基地簽訂20年合作協議書，合作保育珍稀物種。成都基地除了延長海洋公園現有三隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用時期，還會借出多隻小熊貓予海洋公園作展示、科研、繁殖、保育及教育用途。

成都大熊貓繁育研究基地副主任蘭景超表示，海洋公園3隻小熊貓生活狀況良好，指一般小熊貓平均壽命約13歲，但園內3隻小熊貓已達15歲，反園方的飼養管理走在世界前列，期望與海洋公園進行更廣泛科研合作。

另外，香港政府與四川省林業和草原局、成都市人民政府合作的「四川自然保護周」，即日起至本月30日在海洋公園舉行，以展覽向訪客介紹四川保育工作和多種珍稀動植物，並設XR體驗與大熊貓寶寶虛擬互動。來自成都的動植物專家更會於一系列與保育相關的講座中，與訪客分享關於大熊貓及其他四川珍貴動植物的趣事。

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