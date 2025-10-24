海洋公園蝕逾2.7億 水上樂園為主因 龐建貽：不排除停運或轉交政府

海洋公園周三公布業績，提及公園入場人次和收入連續4年上升；但計及折舊等非現金項目，仍錄2.747億元淨虧損。海洋公園主席龐建貽表示，園區虧損主要來自水上樂園，而主園區則已成功轉虧為盈，滿意整體營運情況；團隊會再考慮如何扭轉虧損情況，不排除關閉水上樂園止蝕或轉交政府營運。

6隻大熊貓是強心針

龐建貽昨早出席港台節目時表示，公園入場人數及收入逐年攀升，特別是現時有6隻大熊貓，是公園的「強心針」，本地及非本地旅客到訪數字分別上升9%及12%。對於整體虧蝕逾2億元，他表示數字涉及折舊及回撥等因素；認為應留意公園錄得經營盈餘，由對上一個年度虧蝕1,700萬元到今年賺到4,200萬元，形容值得鼓舞；又指公園的現金流有進步，期望財政可繼續穩健。