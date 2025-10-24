海洋公園蝕逾2.7億 水上樂園為主因 龐建貽：不排除停運或轉交政府

海洋公園周三公布業績，提及公園入場人次和收入連續4年上升；但計及折舊等非現金項目，仍錄2.747億元淨虧損。海洋公園主席龐建貽表示，園區虧損主要來自水上樂園，而主園區則已成功轉虧為盈，滿意整體營運情況；團隊會再考慮如何扭轉虧損情況，不排除關閉水上樂園止蝕或轉交政府營運。
6隻大熊貓是強心針
龐建貽昨早出席港台節目時表示，公園入場人數及收入逐年攀升，特別是現時有6隻大熊貓，是公園的「強心針」，本地及非本地旅客到訪數字分別上升9%及12%。對於整體虧蝕逾2億元，他表示數字涉及折舊及回撥等因素；認為應留意公園錄得經營盈餘，由對上一個年度虧蝕1,700萬元到今年賺到4,200萬元，形容值得鼓舞；又指公園的現金流有進步，期望財政可繼續穩健。
政府對海洋公園提供的保育及教育補助，將於2025/26年度屆滿。對此，龐建貽表示希望與政府繼續磋商。目前園方投放三成支出進行教育及保育工作，帶來不少社會價值；惟園方亦要負責任，不能造成太大財政負擔，若得不到資助，部分項目可能要減少。龐建貽直言，現今遊客的消費模式轉變，對水上樂園營運帶來一定挑戰。團隊會再考慮如何扭轉虧損情況，不排除會將水上樂園「壯士斷臂」；又笑言若有機會與政府商討，會積極考慮是否將水上樂園交由政府康文署營運。
學者：公園經營方向正確
香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮在同一節目表示，海洋公園入場人數及遊客消費均有增長，惟海洋公園的教育及保育涉及成本；而公園是旅行團必到景點，現時內地旅客均以自由行模式較多，旅行團數目大減會影響入場人數。他認為公園目前經營方向正確，數字證明過去幾年的策略和模式均奏效。至於水上樂園的虧損情況，除了季節問題，亦要面對鄰近地區競爭，造成營運困難。