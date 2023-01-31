海洋公園請350人 員工︰滿足感大 晉升機會高

香港復常，各機構亦作出準備，除吸納客戶更要搶人才。海洋公園表示，為日後迎接更多旅客做好準備，海洋公園及水上樂園正進行人才招聘，空缺涵蓋公園設施營運、零售、餐飲、動物護理等職位，目標招募350名新員工。有職員指出，在海洋公園任職除了有良好的晉升階梯外，公園不時亦會新增遊樂設施或活動，令工作新鮮感倍增。

於海洋公園任職15年的遊樂設施執行部區域經理朱永曦憶述，加入海洋公園的契機源於年輕時參與園內萬聖節活動期間看見的招聘廣告。鍾情於玩過山車的他心諗「日日去海洋公園就好啦！」加入公園團隊時先做兼職，後轉任全職員工。雖然在主題公園工作，但亦不時見到「熟客」，他笑指，有部分熟客因鍾情玩碰碰車而經常入園，「佢(客人)話要揸返自己架私家車！叫我快啲準備好(設施)」，對有入場人士如此喜歡園內設施，令他感非常滿足。

朱永曦指出，遊樂設施執行部主要負責營運機動遊戲和安排客人參觀景點；公司會安排員工接受操作機動遊戲的訓練，員工要獨自操作每一種機動遊戲，必需先接受30小時的操作牌照培訓、通過操作考試。遊樂設施執行部的晉升階梯與員工能操作機動遊戲種類的數目掛鈎；員工基本入職2年擁有12種操作牌照，職位或能晉升三級。