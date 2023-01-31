海洋公園請350人 員工︰滿足感大 晉升機會高

香港復常，各機構亦作出準備，除吸納客戶更要搶人才。海洋公園表示，為日後迎接更多旅客做好準備，海洋公園及水上樂園正進行人才招聘，空缺涵蓋公園設施營運、零售、餐飲、動物護理等職位，目標招募350名新員工。有職員指出，在海洋公園任職除了有良好的晉升階梯外，公園不時亦會新增遊樂設施或活動，令工作新鮮感倍增。
於海洋公園任職15年的遊樂設施執行部區域經理朱永曦憶述，加入海洋公園的契機源於年輕時參與園內萬聖節活動期間看見的招聘廣告。鍾情於玩過山車的他心諗「日日去海洋公園就好啦！」加入公園團隊時先做兼職，後轉任全職員工。雖然在主題公園工作，但亦不時見到「熟客」，他笑指，有部分熟客因鍾情玩碰碰車而經常入園，「佢(客人)話要揸返自己架私家車！叫我快啲準備好(設施)」，對有入場人士如此喜歡園內設施，令他感非常滿足。
朱永曦指出，遊樂設施執行部主要負責營運機動遊戲和安排客人參觀景點；公司會安排員工接受操作機動遊戲的訓練，員工要獨自操作每一種機動遊戲，必需先接受30小時的操作牌照培訓、通過操作考試。遊樂設施執行部的晉升階梯與員工能操作機動遊戲種類的數目掛鈎；員工基本入職2年擁有12種操作牌照，職位或能晉升三級。
餐廳經理蔡展民指出，在園內餐廳工作比同行較舒適，工作時間亦相當不錯，如大時大節時仍能有空與家人食飯。蔡同指園內餐廳工作有良好的晉升階梯，入職初期任待應，9個月後已升至高級侍應；在新崗位任職約一年多後，亦有升職機會。雖然疫情期間升職速度減慢，但他認為自己未來仍有升職機會。蔡展民認為，主題公園各個崗位，均更需與客人溝通，建議求職者在面試時可多展示自己主動、歡樂的一面。
此外，水上樂園亦正進行招聘。水上設施營運助理經理嚴軍焯笑言，入職水上樂園並非一定要懂得游水或有救生員牌，因亦有不少職位負責接待客人，例如操作滑梯、在入口接待客人，如果員工懂得游水、擁有不同語言能力，職位選擇當然會更多。在水上樂園工作只要不怕水、肯接受挑戰、歡樂的人士較能勝任。嚴軍焯補充，園方會為員工安排國際救生員訓練課程，完成課程後可成為國際認證的救生員。
人力資源部主管林美瓊指出，350個職位均為全職職位，當中有100個為後勤，職位主要分布於零售、烹飪和機動遊戲營運等。員工福利方面，除有「13個月糧」、醫療及牙醫福利外，亦有生日假期、免費進入海洋公園、搶先玩樂園新設施等福利。她又表示，招聘旨在招募細心、主動和願意與人溝通的員工，園方逢星期四均會開放予求職者作即場面試，歡迎任何有意加入海洋公園的人。