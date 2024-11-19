海洋公園辦保育日 設大熊貓主題攤位 專家籲關注野生大熊貓保育

香港海洋公園保育基金今年續辦保育日，適逢香港擁有6隻大熊貓，今屆海洋公園保育日以「守護野生大熊貓及其棲息地」為主題，將於周六和日舉辦一連串寓教於樂的體驗活動，讓市民了解野生大熊貓生存的挑戰。有專家表示，野生大熊貓正面對濫伐森林、過度放牧等威脅，盼香港迎接新大熊貓的同時，不忘關注野生大熊貓保育。

「第29屆海洋公園保育日」將在海洋公園舉辦一連串以大熊貓保育為主題、寓教於樂的體驗活動，如大熊貓主題「再造紙工作坊」及「大熊貓擴香石製作工作坊」。市民亦可參與保育日限定的導賞團及主題講座，了解更多保育野生動物的知識。