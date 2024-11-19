海洋公園辦保育日 設大熊貓主題攤位 專家籲關注野生大熊貓保育

香港海洋公園保育基金今年續辦保育日，適逢香港擁有6隻大熊貓，今屆海洋公園保育日以「守護野生大熊貓及其棲息地」為主題，將於周六和日舉辦一連串寓教於樂的體驗活動，讓市民了解野生大熊貓生存的挑戰。有專家表示，野生大熊貓正面對濫伐森林、過度放牧等威脅，盼香港迎接新大熊貓的同時，不忘關注野生大熊貓保育。
「第29屆海洋公園保育日」將在海洋公園舉辦一連串以大熊貓保育為主題、寓教於樂的體驗活動，如大熊貓主題「再造紙工作坊」及「大熊貓擴香石製作工作坊」。市民亦可參與保育日限定的導賞團及主題講座，了解更多保育野生動物的知識。
香港海洋公園保育基金主席陳晴表示，保育基金已支持逾90個大熊貓的科研及保育項目，適逢全城牽起大熊貓熱潮，她盼好好運用大熊貓作為契機，延續及拓展各項保育工作。
野生大熊貓面對挑戰
現時野生大熊貓族群有近1,900隻，被國際自然保護聯盟IUCN的「紅皮書」上列為「瀕絕物種」。
研究野生大熊貓的崑山杜克大學環境科學助理教授李彬彬指，大熊貓的棲息地因人類活動而持續退化或被分割，團隊研究顯示由於內地森林欠缺肉食動物，農民會把牛馬於森林放牧，以低風險又不用管理的方式飼養家畜；此舉卻對大熊貓所需的竹林生態系統和其他植被造成損害，把大熊貓驅趕至更高海拔、較不合適居住的位置。
李彬彬又指，大熊貓的棲息地不只有大熊貓，如褐馬雞，形容「牠們可能未必(如大熊貓)可愛，能吸引人類主動保育」，故大熊貓變相成為其他物種的保護傘，在保育大熊貓棲息地的同時，亦能保育附近一帶動物的棲息地。她希望香港人迎接新大熊貓的同時，不忘關注野生大熊貓保育。