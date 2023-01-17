海洋公園辦賀年活動 498元無限入園至3月底

周日是農曆年初一，除買年花、辦年貨外，亦有人會為留港度歲規劃好去處。海洋公園周四起舉行「團園賀年2023」活動，同時亦推出多項門票特別優惠，市民購買一日門票只需360元，較正價平27.7%；若計劃「去多幾次」，更可以即日起以498元購買「無限FUN入場證」於3月底前無限次入園。海洋公園指，隨着放寬海外人士入境、中港通關等，對香港旅遊業前境審慎樂觀，預期到訪海洋公園的旅客會逐步增加。
海洋公園主席龐建貽指，剛過去的聖誕節及元旦新年錄得去年4月以來最高入場人數。他指，過去3年，海洋公園主要接待本地顧客，相信通關初期大部分訪港人士以探親、商務及跨境上學為主，以旅遊為目的的內地客人要一段時間後才會來港。不過，通關對本港旅遊、餐飲、零售等方面都有正面影響，對香港旅遊業前境審慎樂觀，預期到訪海洋公園的旅客會逐步增加。
龐續說，為爭取更多旅客，正做營運及推廣準備，如強化網上資訊及購票系統；正招聘350個全職職位，包括前線、餐飲及零售，亦有兼職工作。同時將與旅發局合作，加強在海內外宣傳。至於海洋公園的「重生方案」進度，龐建貽指，正在檢討及調整整個策略，適時公布。
臨近農曆新年，海洋公園「團園賀年2023」於周四(19日)至下月5日舉行，推出以兔年為題的活動，如海濱樂園廣場有兔躍開運牌坊陣及福兔鳴鼓陣供市民打卡，拍照後可走入蹦蹦彈跳屋，讓小朋友放電。食買玩是港人習慣，園方亦設兔迎新歲市集，市民可入內購買賀年飾物。怡慶坊將化身「滙豐信用卡呈獻福滿萌兔村」，村內有達摩造型兔仔桃花園和燈籠布置等。另加40元則可走進村莊旁的「滙豐信用卡呈獻瑞雪迎新年」，內有3米高真雪滑梯和小企鵝玩具等。新年期間，還有新派醒獅表演和爆笑新春匯演。另外，威威劇場每日四節舉行與「Baby Shark派對」，活動門票在每日活動期間早上10時半在「威威村莊大本營」免費派發。
海洋公園推新春門票優惠，市民可以498元(即現時單日正價門票)購「無限FUN入場證」，由購買日起至3月底無限次入園。而全日優惠套票售價成人僅360元。滙豐信用卡持有人由即日起至2月28日，只需317元可購成人單日套票，並附30元園內購物電子現金禮券。