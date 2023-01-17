海洋公園辦賀年活動 498元無限入園至3月底

周日是農曆年初一，除買年花、辦年貨外，亦有人會為留港度歲規劃好去處。海洋公園周四起舉行「團園賀年2023」活動，同時亦推出多項門票特別優惠，市民購買一日門票只需360元，較正價平27.7%；若計劃「去多幾次」，更可以即日起以498元購買「無限FUN入場證」於3月底前無限次入園。海洋公園指，隨着放寬海外人士入境、中港通關等，對香港旅遊業前境審慎樂觀，預期到訪海洋公園的旅客會逐步增加。

海洋公園主席龐建貽指，剛過去的聖誕節及元旦新年錄得去年4月以來最高入場人數。他指，過去3年，海洋公園主要接待本地顧客，相信通關初期大部分訪港人士以探親、商務及跨境上學為主，以旅遊為目的的內地客人要一段時間後才會來港。不過，通關對本港旅遊、餐飲、零售等方面都有正面影響，對香港旅遊業前境審慎樂觀，預期到訪海洋公園的旅客會逐步增加。

龐續說，為爭取更多旅客，正做營運及推廣準備，如強化網上資訊及購票系統；正招聘350個全職職位，包括前線、餐飲及零售，亦有兼職工作。同時將與旅發局合作，加強在海內外宣傳。至於海洋公園的「重生方案」進度，龐建貽指，正在檢討及調整整個策略，適時公布。