海洋公園靠政府補助錄4.36億經營盈餘　按年維持140萬入場人次

受第五波新冠疫情嚴峻挑戰，政府多次向海洋公園注資「救亡」。海洋公園今(7日)公布截至2022年6月30日止，2021/22財政年度業績報告，提到公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%。計及政府年度對公園的資助，錄得4.36億元經營盈餘。

因應防疫措施，海洋公園及水上樂園分別暫停開放105日及128日。而入場人數方面，海洋公園錄得140萬入場人次，維持上一財政年度水平。於2021年9月21日正式開幕的水上樂園，截至財政年度完結，亦吸引20萬入場人次。