海洋公園靠政府補助錄4.36億經營盈餘　按年維持140萬入場人次

受第五波新冠疫情嚴峻挑戰，政府多次向海洋公園注資「救亡」。海洋公園今(7日)公布截至2022年6月30日止，2021/22財政年度業績報告，提到公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%。計及政府年度對公園的資助，錄得4.36億元經營盈餘。
因應防疫措施，海洋公園及水上樂園分別暫停開放105日及128日。而入場人數方面，海洋公園錄得140萬入場人次，維持上一財政年度水平。於2021年9月21日正式開幕的水上樂園，截至財政年度完結，亦吸引20萬入場人次。
海洋公園銀行結餘及現金共13.12億元
不過，公園在2021/22財政年度，由於出現資產減值關係，故錄得約18.16億元虧損。公園指，有關虧損主要由一筆17.65億元之一次過物業、機器及設備和使用權資產減值，以及另一筆5.14億元的物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致。至2022年6月30日為，公園銀行結餘及現金共13.12億元，反映公司現時的財政儲備充裕。
海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，由於面對宏觀經濟不明朗、以及新冠疫情持續，導致入境旅遊活動近乎停頓，2021/22財政年度的營運情況極為嚴峻。期間公司展現了無比的靈活性及創意，設計及推出多元化嶄新活動，創造全新收入來源。憑藉新的自選付費體驗，成功於萬聖節及聖誕節期間，錄得高入場人次。黃嗣輝又感激政府為公園提供的策略性建議和資助，以及進行相關的立法修訂。縱使營運環境困難重重，但隨著公園轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素，來提升訪客體驗的度假勝地，並有信心朝著可持續增長邁進