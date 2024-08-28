海洋公園龐建貽：龍鳳胎最快明年2月公開露面 12月可先探中央新贈港大熊貓「止癮」

(上圖)細佬可看到熊貓眼、黑耳朵和小背心。 (下圖)家姐的「黑眼圈」亦漸出現。

海洋公園大熊貓「盈盈」於8月15日誕下龍鳳胎。海洋公園主席龐建貽接受傳媒訪問時透露，兩姐弟健康情況已經穩定下來，並開始長出黑白毛色；姐姐體型輕微大過弟弟，弟弟黑毛特別濃密，開始有黑眼圈和黑耳朵，背部有如穿上黑色「小背心」。

被問及龍鳳胎公開露面時間，龐建貽表示園方計劃參考澳門一對雙胞胎，最少等到半歲，即最快明年2月中與公眾見面，而中央贈港的新一對大熊貓預料12月就可以露面。龐建貽建議，市民可以先探訪新一對年輕大熊貓「止癮」，相信一定會成為粉絲；為免大量遊客參觀「嚇親」大熊貓，開放初期會限制人流，讓牠們慢慢適應。他又指，不計劃安排大熊貓與公眾親身接觸，強調以動物福祉為先。