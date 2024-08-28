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2024-08-28 10:36:30

海洋公園龐建貽：龍鳳胎最快明年2月公開露面 12月可先探中央新贈港大熊貓「止癮」

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大熊貓龍鳳胎

(上圖)細佬可看到熊貓眼、黑耳朵和小背心。 (下圖)家姐的「黑眼圈」亦漸出現。

海洋公園大熊貓「盈盈」於8月15日誕下龍鳳胎。海洋公園主席龐建貽接受傳媒訪問時透露，兩姐弟健康情況已經穩定下來，並開始長出黑白毛色；姐姐體型輕微大過弟弟，弟弟黑毛特別濃密，開始有黑眼圈和黑耳朵，背部有如穿上黑色「小背心」。

被問及龍鳳胎公開露面時間，龐建貽表示園方計劃參考澳門一對雙胞胎，最少等到半歲，即最快明年2月中與公眾見面，而中央贈港的新一對大熊貓預料12月就可以露面。龐建貽建議，市民可以先探訪新一對年輕大熊貓「止癮」，相信一定會成為粉絲；為免大量遊客參觀「嚇親」大熊貓，開放初期會限制人流，讓牠們慢慢適應。他又指，不計劃安排大熊貓與公眾親身接觸，強調以動物福祉為先。

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大熊貓龍鳳胎 大熊貓BB家姐髮量增加尾巴左搖右擺 網民：珍惜條長長小尾巴 (IG@pandahk_official影片截圖) 大熊貓BB家姐髮量增加尾巴左搖右擺 網民：珍惜條長長小尾巴 ( 大熊貓龍鳳胎度過收水期 經典「黑眼圈」隱約可見 (海洋公園圖片) 大熊貓龍鳳胎度過收水期 經典「黑眼圈」隱約可見 (海洋公園圖片) 大熊貓龍鳳胎度過收水期 經典「黑眼圈」隱約可見 (海洋公園圖片) 大熊貓龍鳳胎度過收水期 經典「黑眼圈」隱約可見 (海洋公園圖片) 大熊貓龍鳳胎度過收水期 經典「黑眼圈」隱約可見 (海洋公園圖片) 大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎，現時情況已較為穩定，包括進食及排泄情況，但由於不足一周，仍然脆弱。（海洋公園社交網頁）

擴大熊貓館覓政商出資籌建

此外，龐建貽還透露，正研究新大熊貓館的選址及方案，不排除同政府商討資助，亦會尋求商業合作。

「重生方案」兩新園區擱置

龐建貽又表示，海洋公園3年前的「重生方案」將會有調整，原本計劃的3個全新主題園區，其中兩個將暫時擱置，包括「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」，團體亦正研究新大熊貓館的選址及方案，以及發展「大熊貓經濟」，包括6隻大熊貓的知識產權、大熊貓護理員「明星化」等，以把握大熊貓商機，從而帶動入園人次及收益。 

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龐建貽指「健康主題區」原本計劃可舉辦豪華露營、瑜伽靜修等健康活動，原本認為方案獨特，但後來發現香港及鄰近地區都增加了不少同類設施，因此未必能有助帶來新收入及人流，加上市場變化及附近有新商場落成，原定於山下園區免費入場的「零售餐飲消閒區」同樣暫時擱置。另一個全新「歷險主題區」，園方與合作夥伴已商討至最後環節，敲定細節後會盡快公布。
 

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