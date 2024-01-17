海洋公園「八鄉鱷魚」命名比賽 贏總值逾4萬元獎品 (附詳情及連結)

海洋公園表示，去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚，將會正式加入公園大家庭成為動物保育大使。海洋公園已獲漁護署發出管有許可證，現正為鱷魚徵求一個有意義和讓人印象深刻的名字。
比賽詳情及提交名字
由於香港並沒原生鱷魚，今次命名活動別具意義。公園希望藉鱷魚名字提醒公眾，外來物種可能會危害本地生態。成功獲選入圍的參加者共可獲得總值超過4萬元的豐富獎品。
成為動物保育大使 狀態良好
這條由漁護署於去年4⽉30⽇交予海洋公園照顧的鱷魚身長約1.9米，體重約35公斤，年約4歲，現於公園後勤設施由獸醫及專業護理團隊悉心照料，狀態良好。
即日起至1月31日，海洋公園邀市民提交與這條鱷魚的背景和特點相關之建議名字。參加者除有機會獲得豐富獎品，更可透過名字寓意令更多人知道，引入非原生物種會對原生生物多樣性帶來威脅，有機會導致本地動植物絕種和造成永久性的棲地破壞。
命名比賽第一輪投票將於2月19日至29日舉行，由全港最大規模學生保育團隊海洋公園「海馬同學會」成員從所徵集的建議名字選出最後五強。公眾可於3月4日至12日中午12時期間在海洋公園的社交平台上投票，為鱷魚選出最佳名字。3月12日公佈投票結果，確定鱷魚名字。
總值超過4萬元獎品
建議名字被採用的比賽勝出者將會獲贈「與動物親上加親」體驗名額4個、總值港幣2,000元之海洋公園餐飲券，以及海洋公園全年成人會籍四個，與家人朋友一起全年無限次暢遊海洋公園。其他4位入選最後五強的參加者，將各獲贈海洋公園標準入場門票4張、「與動物親上加親」體驗名額4個，以及總值港幣800元之海洋公園餐飲券。