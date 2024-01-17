海洋公園「八鄉鱷魚」命名比賽 贏總值逾4萬元獎品 (附詳情及連結)

鱷魚現正暫居於海洋公園的後勤設施，狀態良好。大家可以透過海洋公園社交媒體得知牠的最新近況。(海洋公園圖片)

海洋公園表示，去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚，將會正式加入公園大家庭成為動物保育大使。海洋公園已獲漁護署發出管有許可證，現正為鱷魚徵求一個有意義和讓人印象深刻的名字。

由於香港並沒原生鱷魚，今次命名活動別具意義。公園希望藉鱷魚名字提醒公眾，外來物種可能會危害本地生態。成功獲選入圍的參加者共可獲得總值超過4萬元的豐富獎品。

成為動物保育大使 狀態良好

這條由漁護署於去年4⽉30⽇交予海洋公園照顧的鱷魚身長約1.9米，體重約35公斤，年約4歲，現於公園後勤設施由獸醫及專業護理團隊悉心照料，狀態良好。

