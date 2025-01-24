海洋公園｜最孤獨水豚「阿May」離世 近年同伴相繼死亡

海洋公園證實，園內水豚「阿May」周四（23日）離世，享年約12歲。阿May的同伴近年都已相繼離去，令阿May成為園內唯一一隻水豚，被網民形容是「最孤獨的水豚」。

海洋公園稱，「阿May」由去年年底體重持續下降，四肢及關節乏力和嚴重肌肉流失，導致行動困難。就算團隊使用舒緩性藥物，也未見顯著改善。「阿May」周四早上出現抽搐情況，經獸醫評估，任何治療方案均無法逆轉牠衰退情況，「阿May」所承受痛苦只會逐漸增加，為免牠承受不必要痛苦，獸醫團隊決定以安樂藥物讓「阿May」無痛離開。

水豚是群居動物。「阿May」於2014年與同伴「Hotaru」一同從日本崎玉縣兒童動物自然公園移居香港，並與來自新加坡動物園的「Samba 」一同居住。但隨著Hotaru及Samba相繼離世，令「阿May」成為海洋公園內僅餘水豚，也被網民形容是「最孤單水豚」，更為牠在Threads開設非官方帳號記錄日常生活([email protected])。

對於老朋友離開，有網民在海洋公園Facebook留言稱：「多謝你帶比大家咁多美好嘅回憶......以後我見到所有水豚都會記起你，你永遠係我心中嘅小明星」、「見到佢生前得自己孤零零一個又有病真係好心痛」。

