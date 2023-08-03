海洋公園「樹懶與好友」展館今開幕　AI繪成動物畫作有咩睇？

海洋公園有全新展館，位於香港老大街的「樹懶與好友」展館今日(3日)正式開幕，訪客場內可一邊欣賞由AI技術生成的《蒙娜麗莎》、《吶喊》等世界名畫外，更可以同時與萌呆樹懶父子「英木」和「sonic」見面。海洋公園盼展館能讓大眾了解如何逆轉動物越來越瀕危的趨勢，拯救自然生態和生物多樣性。

AI繪成動物畫作主角包括西部黑犀牛

展館內訪客可在藝術長廊欣賞一系列由AI繪成的動物畫作， 主角包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等。 海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，新展館「樹懶與好友」運用了藝術館的概念，再加上AI科技，藉此向訪客介紹國際自然保護聯盟發表的「瀕危物種紅色名錄」中的珍貴物種。 希望訪客可以立即行動，一起展開可持續的生活方式，拯救動物的未來。