海洋公園「樹懶與好友」展館今開幕　AI繪成動物畫作有咩睇？

海洋公園有全新展館，位於香港老大街的「樹懶與好友」展館今日(3日)正式開幕，訪客場內可一邊欣賞由AI技術生成的《蒙娜麗莎》、《吶喊》等世界名畫外，更可以同時與萌呆樹懶父子「英木」和「sonic」見面。海洋公園盼展館能讓大眾了解如何逆轉動物越來越瀕危的趨勢，拯救自然生態和生物多樣性。
AI繪成動物畫作主角包括西部黑犀牛
展館內訪客可在藝術長廊欣賞一系列由AI繪成的動物畫作， 主角包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等。 海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，新展館「樹懶與好友」運用了藝術館的概念，再加上AI科技，藉此向訪客介紹國際自然保護聯盟發表的「瀕危物種紅色名錄」中的珍貴物種。 希望訪客可以立即行動，一起展開可持續的生活方式，拯救動物的未來。
另外，場內亦有專區介紹海洋公園對生態保護的承諾，以及專業動物團隊參與的保育工作，包括動物的繁殖、救援、 療養、放歸以及團隊如何持續跟進調查本港水域的鯨豚擱淺。
每日下午3時正設「與樹懶會面」環節
此外，訪客只要前來展館就能與慢活家族二趾樹懶及球蟒見面打招呼。市民亦萬勿錯過每日下午3時正舉行的「與樹懶會面」環節，護理員將會與大家分享樹懶的有趣生活習性；而金剛鸚鵡、蜜熊或球蟒等動物大使，亦會在動物護理員的帶領下，於每日指定時段現身與訪客會面進行「動物趣談」 。 訪客除了可以近距離觀察和了解動物們的特徵和習性，還可同時認識如何保護牠們的野外棲息地。