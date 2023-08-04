海洋公園「樹懶與好友」館開幕 加入AI生成動物畫作 盼推廣保育訊息

海洋公園再有全新展館！位於香港大街的「樹懶與好友」展館，不單有萌呆樹懶父子「英木」和「Sonic」與市民見面，展館結合AI(人工智能)技術，入場人士可即場生成以樹懶為主角的《蒙娜麗莎》、《吶喊》等經典名畫。海洋公園盼藉新展館推廣動物保育訊息，提升大眾對此的關注；不單是保育鯨魚，更要關注其他物種的生存環境。

展館前身為「澳洲歷奇」館，館內的南澳洲樹熊已運往英國野生動物園，小翠鳥和小袋鼠則遷居香港動植物公園。新展館的新住客包括2隻分別13歲及8歲的二趾樹懶，父親「英木」來至新加坡，兒子Sonic則在香港出生。園方指，樹懶日常睡15小時，想一睹牠的移動樣貌，可參與每日下午3時舉行的「與樹懶會面」環節，護理員亦會分享牠的生活習性；而園內有4隻樹懶，除「英木」父子外，太太和女兒則分別在熱帶雨林展館和雀鳥劇場，與訪客見面。