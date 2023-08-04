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2023-08-04 04:30:56
日報

海洋公園「樹懶與好友」館開幕 加入AI生成動物畫作 盼推廣保育訊息

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海洋公園 樹懶

樹懶下午3時最活躍，市民記得別錯過。(蘇文傑攝)

海洋公園再有全新展館！位於香港大街的「樹懶與好友」展館，不單有萌呆樹懶父子「英木」和「Sonic」與市民見面，展館結合AI(人工智能)技術，入場人士可即場生成以樹懶為主角的《蒙娜麗莎》、《吶喊》等經典名畫。海洋公園盼藉新展館推廣動物保育訊息，提升大眾對此的關注；不單是保育鯨魚，更要關注其他物種的生存環境。

展館前身為「澳洲歷奇」館，館內的南澳洲樹熊已運往英國野生動物園，小翠鳥和小袋鼠則遷居香港動植物公園。新展館的新住客包括2隻分別13歲及8歲的二趾樹懶，父親「英木」來至新加坡，兒子Sonic則在香港出生。園方指，樹懶日常睡15小時，想一睹牠的移動樣貌，可參與每日下午3時舉行的「與樹懶會面」環節，護理員亦會分享牠的生活習性；而園內有4隻樹懶，除「英木」父子外，太太和女兒則分別在熱帶雨林展館和雀鳥劇場，與訪客見面。

海洋公園 蜜熊 樹懶與好友

動物飼養員介紹蜜熊特性。

海洋公園 樹懶與好友 AI畫作

藝術長廊有由AI繪成的畫作。

樹懶的好友，分別是蜜熊Aviv、綠金剛鸚鵡Alpha、藍黃金剛鸚鵡BonBon，以及2條球蟒，大家同居展館內。每日指定時段，牠們會在護理員帶領下化身成動物大使，現身與訪客會面，並作「動物趣談」；訪客除可近距離觀察和了解動物特徵和習性，還可認識如何保護牠們的野外棲息地。

此外，展館設有藝術長廊，可欣賞一系列由AI生成的動物畫作，包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等。同場亦有由AI繪圖生成互動設備，訪客可輕易製作出專屬的動物AI繪圖。館內專區介紹園內專業動物團隊參與的保育工作，包括如何處理動物的繁殖、救援、放歸，以及怎樣跟進調查本港水域的鯨豚擱淺。
海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，新展館運用了藝術館概念，加入AI科技，藉此介紹國際自然保護聯盟發表的「瀕危物種紅色名錄」中的珍貴物種。 

布氏鯨死因或待數周

海洋公園動物及保育部主管祝效忠回應西貢布氏鯨解剖工作時指，團隊已將樣本送到園內海洋生物教育及救護中心，會用斷層掃描機作首階段分析工作；部分樣本則會送到外國。待有化驗結果後，園方會判斷死因，向漁護署提交報告，估計工作需時數星期，甚至以月計。

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