海洋公園「歷險主題區」2028年中竣工 另購門票玩30米笨豬跳 千米飛索 (蘇文傑攝)

海洋公園今日(24日)公布位於山上高峰樂園的新主題區「歷險主題區」樂設施細節，佔地120,000平方米的園區暫有三個擬發展區域，將設兩條預計高30米的「笨豬跳」、高30米的「天空鞦韆」等沉浸式高空活動；工程預料今年第4季展開，2028年竣工。 園方表示，歷險主題區須另購門票進入，形式與水上樂園相似。負責設計、建造的公司指，會沿用部分部分舊有機動遊戲外觀，相信歷險主題區可吸引歷險愛好者及家 海洋公園於2021年制定一系列「重生方案」，計畫增設3大全新主題區，分別是「零售丶餐飲及消閒主題區」、「歷險主題區」及「健康主題區」。其中，園方在今年3月為「歷險主題區」展開招標，採取設計、建造和營運（BOT）形式發展，由中標公司承擔營運收支。最終主題區發展及營運權由順德集團與探險旅遊公司AJ Hackett International集團合組的財團投得。

歷險主題區選址為山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，是已退役遊樂設施「滑浪飛船」和「越礦飛車」的舊址。主題區暫分三個小區域，第一個位於昔日「美食舫」位置的「The Summit」區將設兩條約1,000米的巨型飛索，一條翱翔於水上樂園上空，另一條穿梭於綠意盎然的叢林之間；另有三條「衝力滑梯」，體驗極速滑落刺激。 第二個區域「Adventure Hub」在「越礦飛車」的舊址、標誌性的圓穹形支架將變成熱鬧的活動中心，遊客可以挑戰「繩索場」和與此相鄰的是高山滑車。至於最後的區域「Gravity Central」將建造高30米笨豬跳、天空鞦韆、戶外遊樂場、水上歷險區，及攀石牆等多個娛樂設施。庭客。

門票須另售 公園行政總裁黃嗣輝補充，有關歷險園區的合作模式，中標者以自資興建、營運合約結束後交還海洋公園海洋公園在這項目上是不需要有任何投入。他提到，新園區門票須另購，收費模式會和「海洋公園之於水上樂園」相似；相關收費模式是一早已定下的策略， 具體收費會於開幕前公佈。 至於下園區，去年2月山下的「零售飲食娛樂商業區」招標直至7月截標時無投資者入標，最終「流標」收場。被問到會否重新為相關展區進行投標，黃嗣輝表示，適逢山上有新園區興建、大熊貓增至6隻，是必是重新審視下園區未來發展的好時機；並強調發展零售飲食和娛樂並非違背公園發展保育教育的方向，更指園方方近年已積極投入保育相關工作，而歷險主題區亦會加入保育教育元素。

澳門旅遊塔收費 AJ Hackett International創辦人AJ Hackett被譽為「笨豬跳之父」，集團於2002年開始與信德合作，於澳門旅遊塔引入「空中漫步」及「百步登天」高空冒險項目。翻查資料所得，空中漫步收費為788澳門元一位，百步登天收2,688澳門元(單人)或4,976澳門元(雙人)。而澳門旅遊塔單人笨豬跳收費3,088澳門元一位，雙人笨豬跳則盛惠5,488澳門元。