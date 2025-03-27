海洋公園：盈盈再有繁殖計劃 六隻大熊貓加盟親親動物月

海洋公園兩隻大熊貓BB在2月起見公眾，園方指，大熊貓一家四口都很健康，其中盈盈已恢復食量，可與雙胞胎一同生活；惟受習性影響，雙胞胎未來要離開母親「自立」；而盈盈或可能再參與繁殖計劃。香港創紀錄有6隻大熊貓聚居，牠們將加盟「親親動物月」動物大使陣容，設一系列工作坊，讓遊人邊玩邊學習熊貓知識。
海洋公園「親親動物月2025」將於周六(29日)至6月1日期間舉行，活動重點之一是大熊貓媽媽盈盈和龍鳳胎同框見公眾。海洋公園動物及保育部主管祝效忠指，熊貓家族都很健康，盈盈已恢復食量，體達110公斤，且可照顧兩隻熊貓BB，故三口子暫可一同生活。但他亦指，根據大熊貓特性，當大熊貓BB成長到3歲母親便會離開，不再照顧，因此龍鳳胎屆時都要離開母親「自立」。
祝效忠續指，當盈盈不須再照顧「家姐」和「細佬」後，或再參與繁殖計劃，「佢呢個年紀其實仲有機會」；未來將安排大熊貓之旅展館中間位置，以及入口附近的棲息地，供盈盈及兩個大熊貓寶寶使用。
收費工作坊
另外，今年園方因應6隻大熊貓加盟，推出兩個每工作坊，其中「大熊貓『便』利紙」會教如何以經消毒的大熊貓糞便製作再造紙，和觀察大熊貓「新鮮」便便。至於「窩窩頭工作室」中，賓客可製作大熊貓喜愛的「窩窩頭」食品，每個工作坊每名參加人士收250元。
互動遊戲贏大獎
此外，海洋公園全新推出互動遊戲，遊人用手機掃描遍布全園的「熊貓掃碼大探索」二維碼，並完成簡單任務，即可得到虛擬大熊貓卡牌，集齊指定數量及特定卡牌更可換領豐富禮品。