海濱事務委員會辦遙控巴士馬拉松創紀錄

海濱事務委員會在維港海濱舉辦「遙控巴士海濱馬拉松」，並創造出全港最長距離遙控巴士馬拉松紀錄。10多輛不同款式1:14的仿真遙控巴士，當中有橫跨不同年代的巴士，包括藍色車身的中巴、俗稱熱狗巴的無冷氣巴士等，各輛巴士今早10時30分起先在炮台山東岸公園主題區一字排後準備出發，吸引不少現場市民在場打氣及打卡，至下午2時50分陸續到達終點站——西區副食品市場，全程約7.4公里。

維港兒童自駕遊體驗駕駛樂趣

另外，灣仔「HarbourChill海濱休閒站」亦提供「維港兒童自駕遊」活動，讓孩子體驗在維港旁駕駛的樂趣。大會指，活動推出至今至今反應熱烈，每日預約近乎爆滿。市民即日起至9月30日可為兒童進行網上預約。

「維港兒童自駕遊」詳情

時間：即日起至9月30日早上11時至下午6時

地點︰灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的HarbourChill海濱休閒站

前往 ： 灣仔會展站A2出口步行約5分鐘

灣仔會展站A2出口步行約5分鐘 收費：$30/10分鐘；周末及假日$50/10分鐘

網址：https://gaytradingltd-harbour-ride.zohosites.com/

「仲夏．維港」活動由海濱事務委員會舉辦及發展局統籌，馬會發出6.3億元贊助。6個海濱場地，包括灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、「The Connector添馬海濱長廊」（即連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的海濱長廊）、灣仔「水上運動及康樂主題區」、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、炮台山「東岸公園主題區」，以及「荃灣海濱長廊」，設不同大型裝置，即日起期間限定形式供市民入內打卡。吳永順更預告將會在維港引入更多遊樂設施，例如成人海濱賽車體驗活動甚至水上活動，拉近人與海的距離並「還港於民」。