海濱夜市 節慶活動 食買玩優惠 港鐵夜行5送1 香港夜繽紛開鑼冀刺激夜經濟 陳茂波：人氣旺自然財氣旺

政府正式展開「香港夜繽紛」計劃，宣布推出一系列活動提振夜經濟，包括在觀塘、灣仔和堅尼地城海濱舉辦夜市、港鐵向合資格乘客提供「搭五送一」優惠、逢周三免費進入跑馬地馬場等。港府又預告明年農曆新年年宵將復辦乾貨攤位，財政司長陳茂波表示，「人氣旺自然財氣旺」，冀活動可吸引市民改變疫下建立的生活習慣，強調在政府牽頭推動經濟的同時，亦需要社會各界合力。

「香港夜繽紛」啟動禮昨傍晚在西九文化區舉行，計劃下多項夜間活動可分成海濱休閒、多元娛樂、文化藝術和節日精彩4類(詳見附表)，除逾80個商場會舉辦不同活動和推出餐飲、消費優惠、延長營業時間和播放英超、杭州亞運賽事外，灣仔、堅尼地城卑路乍灣和觀塘3個海濱場地，將會舉辦表演、工作坊、小賣攤位等10多項活動，跑馬地馬場至年底亦會逢周三讓市民免費進入公眾席，在賽道旁欣賞賽事、主題表演和享用啤酒、美食。

港鐵在中秋節當日起，亦會一連兩個月為合資格的MTR Mobile會員提供「搭五送一」優惠，推廣期內於晚上10時半後出閘或登上港鐵巴士5次，便可獲一次免費本地車程，最多免費4次。「香港夜繽紛」又囊括多項傳統大型活動，如康文署中秋花燈會、大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮、工展會，以及海洋公園、香港迪士尼樂園萬聖節活動等，另明年農曆新年的政府年宵市場，將重新設置乾貨攤位，多個博物館亦會定期舉辦晚間活動。

