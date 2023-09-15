海濱夜市 節慶活動 食買玩優惠 港鐵夜行5送1 香港夜繽紛開鑼冀刺激夜經濟 陳茂波：人氣旺自然財氣旺

政府正式展開「香港夜繽紛」計劃，宣布推出一系列活動提振夜經濟，包括在觀塘、灣仔和堅尼地城海濱舉辦夜市、港鐵向合資格乘客提供「搭五送一」優惠、逢周三免費進入跑馬地馬場等。港府又預告明年農曆新年年宵將復辦乾貨攤位，財政司長陳茂波表示，「人氣旺自然財氣旺」，冀活動可吸引市民改變疫下建立的生活習慣，強調在政府牽頭推動經濟的同時，亦需要社會各界合力。
「香港夜繽紛」啟動禮昨傍晚在西九文化區舉行，計劃下多項夜間活動可分成海濱休閒、多元娛樂、文化藝術和節日精彩4類(詳見附表)，除逾80個商場會舉辦不同活動和推出餐飲、消費優惠、延長營業時間和播放英超、杭州亞運賽事外，灣仔、堅尼地城卑路乍灣和觀塘3個海濱場地，將會舉辦表演、工作坊、小賣攤位等10多項活動，跑馬地馬場至年底亦會逢周三讓市民免費進入公眾席，在賽道旁欣賞賽事、主題表演和享用啤酒、美食。
港鐵在中秋節當日起，亦會一連兩個月為合資格的MTR Mobile會員提供「搭五送一」優惠，推廣期內於晚上10時半後出閘或登上港鐵巴士5次，便可獲一次免費本地車程，最多免費4次。「香港夜繽紛」又囊括多項傳統大型活動，如康文署中秋花燈會、大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮、工展會，以及海洋公園、香港迪士尼樂園萬聖節活動等，另明年農曆新年的政府年宵市場，將重新設置乾貨攤位，多個博物館亦會定期舉辦晚間活動。
陳茂波：合力讓東方之珠變得更閃亮
陳茂波希望透過一連串活動，可以讓一家大小、朋友和同事之間在晚上多一些娛樂，形容一系列活動由政府牽頭和「拋磚引玉」，再匯聚社會各界力量，因此政府本身毋須就計劃花費太多。他呼籲市民「不妨計劃一下提前訂枱食飯，與家人歡聚」，改變疫情下造成的生活習慣，冀大家合力讓東方之珠變得更閃亮。海濱事務委員會主席吳永順補充，海濱市集的選址考慮到交通是否方便、與民居距離等，相信選址的夜間活動不會與周邊民居作息有衝突。發展局長甯漢豪亦說，海濱夜市不會向攤位營運者收取租金。
家輝：多種花便可吸引蝴蝶
批發及零售界立法會議員邵家輝形容今次政府有效率，相信有助挽回香港「不夜城」的美譽，又比喻隨意「在空中捉蝴蝶」很困難，但只要多種花便可吸引蝴蝶，「夜晚過去就係欠缺花朵。」飲食界議員張宇人就指，一系列活動富吸引力，有理由相信業界會全力支持，亦不擔心人手問題，「有生意就一定會搵到人手去做。」
旅發局主席彭耀佳表示，活動有助推動市民留港消費，形容啟動工作「只係燃點起呢個火」加強市場氣氛，呼籲市民趁機與舊同學、親友聚餐和聯誼。廠商會相信「香港夜繽紛」能為市面營造熱鬧氣氛，刺激本港夜經濟和帶動旅遊業復甦，亦建議當局推出「夜間消費券」，激發市民和遊客需求。陳茂波回應為何不派夜間消費券時，解釋每次派消費券涉及不少開支，政府需要作出平衡，希望大家諒解。不過，民主黨認為活動對推動經濟幫助有限，指出不少市民熱衷於周末北上消費，如何增加香港市民留港消費意欲，也是政府必須考慮的問題。
香港夜繽紛部分活動
•9月中至12月─逾80個商場提供優惠和活動、延長服務時間
•9月起─全港八成戲院設夜間購票優惠
•9月中至12月─跑馬地馬場公眾席逢周三免費入場
•9月中至10月31日─海洋公園和香港迪士尼樂園萬聖節活動 *
•9月28至30日─大坑舞火龍 *
•9月29日起八星期─延長藝術館、科學館、太空館開放至晚上10時
•9月29日至11月23日─港鐵為合資格乘客提供晚間「搭五送一」優惠
•9月底至11月底─逢周末在3個海濱舉辦一系列活動
•10月26至29日─香港美酒佳餚巡禮 *
•11月至明年1月─為旅客提供20元開篷巴士夜遊優惠
•明年2月4至10日─農曆年宵市場(復辦乾貨攤位) *
* 傳統或復辦活動 資料來源：「香港夜繽紛」啟動禮