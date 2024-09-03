海濱水上康樂主題區遊協接辦 灣仔「鴨仔船」本月恢復

灣仔海濱2021年底起設有「鴨仔船」水上單車供租借，惟近月傳出項目已經結束。發展局回覆本報查詢指，原有營辦商合約今年6月結束，招標後場地已在同月交由香港遊樂場協會營運，其水上活動中心本月正式運作後，會保留水上單車租賃，同時引入更多水上運動器材供市民租用。 位於灣仔水上運動及康樂主題區的「鴨仔船」水上單車，2021年12月起由珊瑚海船務提供租借服務，其後因疫情短暫停止5個月，至翌年4月再恢復。本報記者昨下午到場視察發現，所有「鴨仔船」均停泊在岸邊而未有營運，通往浮台的通道亦已拉起繩索圍封，旁邊酒吧餐廳則正常營業。

市民認為設施乏宣傳 餐廳一名不願透露姓名的店員表示，「鴨仔船」早在上月已經停止營運，「至今仍然未有第二手」，無從得知何時重開。市民何先生認為，「鴨仔船」所處位置人流較少且缺乏宣傳，旅客根本不會知道有該設施，「我都係開幕嗰陣睇傳媒報道先知有得踩鴨仔。」 發展局表示，水上運動及康樂主題區內的水體主要用作水上活動，上一個營辦商自2021年12月起營運，合約期至今年6月結束。當局早前已重新招標，並在同月交由遊協營運水上活動中心，為期4年。在新合約首兩個多月內，遊協除協辦個別水上活動外，主要在場地進行各項準備工作，以便水上活動中心本月上旬正式運作。

遊協：續提供水上單車租賃 當局續指，遊協亦會舉辦不同水上活動證書課程，推動香港水上運動發展。遊協副總幹事饒奕明亦向本報澄清，水上活動中心現會繼續由遊協營運，並提供直立板和獨木舟等水上活動證書課程及水上活動設施租賃，包括標誌性鴨仔水上單車。 另外，發展局指去年1月至10月的水上單車租用次數近6,500次，主要集中於周末及假日，惟個別日子的租用次數受天氣等因素影響，也有部分日子因場地須用作其他海濱活動而未能提供水上單車服務。