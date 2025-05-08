海皇粥店突宣布全線結業 即日終止僱傭合約

海皇國際有限公司在信件提到，因經營環境及財務狀況惡化等因素，管理層決定終止全部業務，關閉所有店舖及辦公室。公司將以債權人自願清盤方式清盤，指員工可就未發放工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償，並就相關法律權益向勞工處諮詢。

本港餐飲業陷入寒冬，多間連鎖食肆出現結業潮。近期傳出財困的連鎖粥店海皇粥店向全體員工發信，指決定全線結業，周三(7日)起終止僱傭合約。官方網頁顯示，現時全港各區共有7間分店。

海皇粥店於去年10月在灣仔分店推出$10任食放題優惠，只要$10即可於限時45分鐘內可任食瑤柱白粥及四款油炸小食，引來大批食客捧場，吸引人龍在店外排隊。

海皇國際有限公司

有關：終止僱傭合約

現通知台端，基於經營環境及本公司財務狀況惡化等因素，本公司管理層無奈決定終止本公司 全部業務，並將於同日關閉所有店鋪及辦公室。隨著業務的終止，本公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

有鑑於此，我們很遺憾地通知台端，本公司與台端的僱傭合約於本信函日，即2025年5月7日終止。因此，台端或會向本公司就未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償（統稱「索償」）。僱員的索償金額及明細將會盡快告知台端。台端可以就其法律權利及可向 本公司提出索償的金額等疑問向勞工處咨詢。