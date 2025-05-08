海皇粥店突宣布全線結業 曾推出10元任食放題吸客 勞工處：接80宗求助 追討金額約800多萬元(有片)

【5月8日更新】
本港餐飲業陷入寒冬，多間連鎖食肆出現結業潮。近期傳出財困的連鎖粥店海皇粥店向全體員工發信，指決定全線結業，周三(7日)起終止僱傭合約。官方網頁顯示，全港各區在結業前剩低7間分店。
勞工處表示，已收到逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元，勞工處正積極跟進事件，並已聯絡海皇粥店管理層，敦促他們配合本處妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。勞工處呼籲其他海皇粥店僱員，盡快到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，本處會提供適切協助。
全盛時期分店逾30多間
海皇國際有限公司在信件提到，因經營環境及財務狀況惡化等因素，管理層決定終止全部業務，關閉所有店舖及辦公室。公司將以債權人自願清盤方式清盤，指員工可就未發放工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償，並就相關法律權益向勞工處諮詢。
1992年創立的海皇粥店號稱為全港首間連鎖粥店，全盛時期分店逾30多間，惟近年香港結業潮不斷，加上飲食業面對挑戰，至少8個月內接連有5間分店結業，縮減分店規模。灣仔分店於去年8月底傳出欠租3個月，遭業主入稟索償要求交吉舖位。
曾推出$10任食放題吸客
海皇粥店於去年10月在灣仔分店推出$10任食放題優惠，只要$10即可於限時45分鐘內可任食瑤柱白粥及四款油炸小食，引來大批食客捧場，吸引人龍在店外排隊。
以下為信件全文：
致：海皇國際有限公司全體員工
海皇國際有限公司
有關：終止僱傭合約
現通知台端，基於經營環境及本公司財務狀況惡化等因素，本公司管理層無奈決定終止本公司 全部業務，並將於同日關閉所有店鋪及辦公室。隨著業務的終止，本公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。
有鑑於此，我們很遺憾地通知台端，本公司與台端的僱傭合約於本信函日，即2025年5月7日終止。因此，台端或會向本公司就未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償（統稱「索償」）。僱員的索償金額及明細將會盡快告知台端。台端可以就其法律權利及可向 本公司提出索償的金額等疑問向勞工處咨詢。
有關申請破產欠薪保障基金特惠金的詳情及程序，可參考 勞工處網站 。同時，如果台端持有任何本公司財產，請立即歸還。
我們衷心感謝台端對本公司所做的所有貢獻，並祝福台端未來一切順利。
謹代表
海皇國際有限公司
董事局