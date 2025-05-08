海皇粥店突宣布全線結業 曾推出10元任食放題吸客 勞工處：接80宗求助 追討金額約800多萬元(有片)

【5月8日更新】

本港餐飲業陷入寒冬，多間連鎖食肆出現結業潮。近期傳出財困的連鎖粥店海皇粥店向全體員工發信，指決定全線結業，周三(7日)起終止僱傭合約。官方網頁顯示，全港各區在結業前剩低7間分店。

勞工處表示，已收到逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元，勞工處正積極跟進事件，並已聯絡海皇粥店管理層，敦促他們配合本處妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。勞工處呼籲其他海皇粥店僱員，盡快到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，本處會提供適切協助。

全盛時期分店逾30多間

海皇國際有限公司在信件提到，因經營環境及財務狀況惡化等因素，管理層決定終止全部業務，關閉所有店舖及辦公室。公司將以債權人自願清盤方式清盤，指員工可就未發放工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償，並就相關法律權益向勞工處諮詢。

1992年創立的海皇粥店號稱為全港首間連鎖粥店，全盛時期分店逾30多間，惟近年香港結業潮不斷，加上飲食業面對挑戰，至少8個月內接連有5間分店結業，縮減分店規模。灣仔分店於去年8月底傳出欠租3個月，遭業主入稟索償要求交吉舖位。

曾推出$10任食放題吸客

海皇粥店於去年10月在灣仔分店推出$10任食放題優惠，只要$10即可於限時45分鐘內可任食瑤柱白粥及四款油炸小食，引來大批食客捧場，吸引人龍在店外排隊。