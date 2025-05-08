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2025-05-08 09:00:00

海皇粥店突宣布全線結業　曾推出10元任食放題吸客 (有片)

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連鎖粥店「海皇粥店」近8個月內已有5間分店相繼結業，現僅餘下7家分店。(資料圖片)

連鎖粥店「海皇粥店」近8個月內已有5間分店相繼結業，現僅餘下7家分店。(資料圖片)

【5月8日更新】

本港餐飲業陷入寒冬，多間連鎖食肆出現結業潮。近期傳出財困的連鎖粥店海皇粥店向全體員工發信，指決定全線結業，周三(7日)起終止僱傭合約。官方網頁顯示，全港各區在結業前剩低7間分店。

全盛時期分店逾30多間

海皇國際有限公司在信件提到，因經營環境及財務狀況惡化等因素，管理層決定終止全部業務，關閉所有店舖及辦公室。公司將以債權人自願清盤方式清盤，指員工可就未發放工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償，並就相關法律權益向勞工處諮詢。

1992年創立的海皇粥店號稱為全港首間連鎖粥店，全盛時期分店逾30多間，惟近年香港結業潮不斷，加上飲食業面對挑戰，至少8個月內接連有5間分店結業，縮減分店規模。灣仔分店於去年8月底傳出欠租3個月，遭業主入稟索償要求交吉舖位。

曾推出$10任食放題吸客

海皇粥店於去年10月在灣仔分店推出$10任食放題優惠，只要$10即可於限時45分鐘內可任食瑤柱白粥及四款油炸小食，引來大批食客捧場，吸引人龍在店外排隊。

海皇粥店兩分店8月底結業　創立32年僅餘10間舖 海皇粥店灣仔分店欠租3個月，遭業主入稟追租81萬及要求交吉。(網上圖片) 海皇粥店位於灣仔莊士敦道的分店(網上圖片) 連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店宣布將於本月28日至30日推出號稱「全港首間粥店放題」，10元就可以於45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器(油炸鬼、牛脷酥、鹹煎餅、煎堆)，亦可任飲豆漿。 灣仔海皇粥店推「放題」現人龍　記者實測10蚊任食45分鐘 灣仔海皇粥店推「放題」現人龍　記者實測10蚊任食45分鐘 灣仔海皇粥店推「放題」現人龍　記者實測10蚊任食45分鐘 灣仔海皇粥店推「放題」現人龍　記者實測10蚊任食45分鐘 灣仔海皇粥店推「放題」現人龍　記者實測10蚊任食45分鐘 灣仔海皇粥店推「放題」現人龍　記者實測10蚊任食45分鐘

以下為信件全文：

致：海皇國際有限公司全體員工

海皇國際有限公司

有關：終止僱傭合約

現通知台端，基於經營環境及本公司財務狀況惡化等因素，本公司管理層無奈決定終止本公司 全部業務，並將於同日關閉所有店鋪及辦公室。隨著業務的終止，本公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

有鑑於此，我們很遺憾地通知台端，本公司與台端的僱傭合約於本信函日，即2025年5月7日終止。因此，台端或會向本公司就未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償（統稱「索償」）。僱員的索償金額及明細將會盡快告知台端。台端可以就其法律權利及可向 本公司提出索償的金額等疑問向勞工處咨詢。

有關申請破產欠薪保障基金特惠金的詳情及程序，可參考 勞工處網站 。同時，如果台端持有任何本公司財產，請立即歸還。

我們衷心感謝台端對本公司所做的所有貢獻，並祝福台端未來一切順利。 

謹代表

海皇國際有限公司

董事局

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▼海皇粥店$10任食放題影片▼

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