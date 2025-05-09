海皇粥店結業︱創辦人澄清非無良企業：已墊支3000萬 賤賣唯一自住物業填氹

連鎖餐廳「海皇粥店」突然結業，員工索償追討欠薪、遣散費、強積金供款等，有員工哽咽要求僱主站出來面對員工，及支付欠款。海皇集團創辦人及股東蕭楚基、蔡汪浩今日（9日）發出聲明，澄清餐廳並非「無良企業」，33年來從無拖糧，兩人曾多次集資，惜本地經營環境轉變，縱以逾3,000萬私人資金、出售唯一自住物業亦難填補虧損，故在會計師建議下申請清盤結業，今日已開始清盤程序，並主動聯絡勞工處並提供所需文件。

蕭楚基及蔡汪浩對所有員工多年來的貢獻表示感謝及祝福，感激食客33年以來對海皇粥店的支持。二人又稱，原期望疫後經濟會愈來愈好，深信香港由治及興過程令生意增長，惟本地消費及飲食模式改變，粥品需求持續下滑，導致公司虧損問題持續。

二人於疫情至今動用逾3,000萬港元私人資金、賤賣唯一自住物業，以填補公司虧損，並考慮透過借貸等融資方式維持業務，惜其他股東紛紛退股，無奈下聽從會計師建議清盤結業。蕭楚基和蔡汪浩指決定實屬無奈，還望社會各界體察時艱，暫停一切猜疑及抹黑，承諾會盡力配合政府部門處理剩餘的勞資問題。

勞工處收到近100名海皇粥店僱員求助 涉追討約1500萬元

勞工處至今收到近100名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為1500萬元。勞工處正積極跟進事件，已聯絡海皇粥店管理層，要求僱主向僱員支付欠薪及解僱補償。勞工處呼籲其他海皇粥店僱員，盡快到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，處方為所有已登記的本地僱員及輸入勞工提供適切的協助。根據《僱傭條例》，僱主必須在僱傭合約終止後的七天內支付終止僱傭合約的款項，如有足夠證據，勞工處會提出檢控。