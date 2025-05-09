海皇粥店開業33年 一夜全線結業 勞工處接逾80員工求助 追討逾800萬 議員：破欠基金非企業「提款機」

剛過去的內地五一黃金周有逾110萬旅客，香港各處都充滿「人氣」，但未必所有食肆受惠。開業33年，以連鎖式經營的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局突然公布，因經營環境及財務狀況惡化等因素，終止全部業務。飲食業職工總會表示，海皇粥店約有100人被拖欠薪金；勞工處昨已接逾80名僱員求助，追討約800多萬元欠薪及補償。工聯會批評僱主將成本轉嫁社會，強調破欠基金並非企業提款機。有飲食業界指，海皇粥店近年有改變策略延續經營，但面對競爭激烈及港人北上等因素，終要結業。

海皇粥店前日(7日)向全體員工發信，指決定全線結業，即日起終止僱傭合約。信中提及，因經營環境及財務狀況惡化等因素，管理層決定終止全部業務，關閉所有店舖及辦公室；公司將以債權人自願清盤方式清盤，員工可就未發放工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償，並就相關法律權益向勞工處諮詢。另外，外勞亦要在昨日搬離員工宿舍。

位於火炭的海皇粥店辦公室，大門的公司招牌昨已拆走，而工場生產部和倉庫大門鎖上鎖鏈，集貨區大門打開。早上先後有幾個供應商負責人及職員到工場收貨款。有供應商及貨物運輸服務的公司人員表示，粥店拖欠數個月的貨款及運輸費，分別涉及逾十多萬元。

勞工處昨指，暫接逾80名海皇粥店僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元，處方正積極跟進事件，並已聯絡海皇粥店管理層，敦促他們配合該處妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。

積金局亦指，海皇國際有限公司未為約130名員工，繳交2024年12月的附加費及2025年1月至3月的強積金供款及附加費，涉及金額約57萬；已啟動程序入稟區域法院向海皇提出民事申索，為受影響員工追討有關欠款及附加費。