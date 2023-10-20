海運大廈卸貨區工業意外 疑板車失控連人帶車墮海 65歲男工亡

尖沙咀發生罕見工業意外。一名男工在海運大廈卸貨區工作，其後被發現墮海，水警及消防員到場將他救起送院後證實不治。現場消息指，事發時事主與另一名工友到卸貨區工作，期間懷疑板車失控，事主企圖阻截時，連人帶車墮海。

死者65歲姓陳，為嘉里配送服務(香港)的員工，消息指，事主與另一名63歲姓余工友昨中午駕駛貨車到海運大廈內擬運走貨物。余男在車上等候，事主則負責由商場內將貨物運到泊在海運大廈北橋碼頭卸貨區的貨車。據指，事主當時將貨物搬到一輛板車上，期間經過一段斜路板車突失控加速溜走，貨物散落碼頭一地，事主慌忙上前追截，期間被地上貨物絆倒後，更跌在板車上，但板車去勢未止，結果事主連人帶車一同跌落海。