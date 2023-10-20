海運大廈卸貨區工業意外 疑板車失控連人帶車墮海 65歲男工亡

尖沙咀發生罕見工業意外。一名男工在海運大廈卸貨區工作，其後被發現墮海，水警及消防員到場將他救起送院後證實不治。現場消息指，事發時事主與另一名工友到卸貨區工作，期間懷疑板車失控，事主企圖阻截時，連人帶車墮海。
死者65歲姓陳，為嘉里配送服務(香港)的員工，消息指，事主與另一名63歲姓余工友昨中午駕駛貨車到海運大廈內擬運走貨物。余男在車上等候，事主則負責由商場內將貨物運到泊在海運大廈北橋碼頭卸貨區的貨車。據指，事主當時將貨物搬到一輛板車上，期間經過一段斜路板車突失控加速溜走，貨物散落碼頭一地，事主慌忙上前追截，期間被地上貨物絆倒後，更跌在板車上，但板車去勢未止，結果事主連人帶車一同跌落海。
閉路電視拍攝到整個案發過程
余男透過貨車倒後鏡目睹經過，立即報警求助。水警及消防員到場將他救起，事主當時已昏迷，需以動心外壓機急救，延至下午1時26分不治，死因有待驗屍後確定。據指，警方調查死者身上無任何可疑傷勢，現場閉路電視亦拍攝到案發過程。初步認為案件無可疑，交由尖沙咀警區雜項調查隊負責調查。
勞工處指，接報後派員到場調查意外原因。嘉里物流表示，該員工受聘於嘉里配送服務(香港)有限公司，任職送貨員。嘉里物流會全力配合警方調查。嘉里物流及公司的員工在得悉意外後深感悲傷，公司向該員工及其家屬致以深切慰問，同時向其家屬提供適切的協助。工業傷亡權益會幹事馬泓佑表示，已經接觸到死者家屬，家屬非常哀傷及徬徨，工會會協助家屬處理認屍、殯葬及死亡賠償程序。他指，涉事公司高層有到醫院探望家屬，暫時未談及善後安排，希望涉事公司主動協助家屬，處理死者後事。