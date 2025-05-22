海運戲院6.2結業 6.1辦電影盲盒場送別

嘉禾院線昨日於社交平台宣布，「歷經近半個世紀輝煌歷程，海運戲院一直係尖沙咀地標戲院，陪伴一代又一代影迷，見證不同電影年代嘅時光流轉。隨著租約到期，海運戲院將於2025年6月2日起正式結束營業，為這個深受影迷喜愛的戲院畫下句號。」

海運戲院是香港目前少有的超巨幕影院，座位總數目約450個。海運戲院於1969年開幕，之後成為九龍區最重要戲院之一，資料顯示，1971年10月李小龍主演的《唐山大兄》亦在此舉行首映，在上映後短短28天內，票房突破100萬港元，最終總票房達到超過300萬港元，打破了當時香港開埠以來的票房紀錄。影院於1993年進行改建，改善座位舒適度與音響設備，於2013年9月起停業兩個月進行大型翻新，包括引入超巨幕、安裝杜比全景聲。

近年有多間戲院相繼結業，今年已有4間戲院離場，營運16年的嘉禾黃埔在上月10日起結束營業；旺角新寶戲院開業20年，亦於3月31日結束營業。MCL康怡戲院早前表示租約期滿，將於本月28日結業。