海關上半年機場檢1.16噸毒品 數量倍增 市值近6億

海關今年上半年在機場共偵破332宗毒品案件，並檢獲約1.16噸懷疑毒品，估計市值近6億元。檢獲毒品數量和市值分別較去年同期上升98%和29%。檢獲毒品主要為冰毒(約576公斤)、氯胺酮(約258公斤)、大麻類(約114公斤)及可卡因(約82公斤)。期內有40人被捕，年齡介乎16歲至65歲，包括販毒集團主腦。

海關指，隨著旅客從機場入境限制放寬，期內在客運渠道破獲6宗毒品案件，並拘捕8人及檢獲約6公斤懷疑毒品，估計市值約620萬元，檢獲毒品以可卡因為主；在貨運破獲毒品案件則有326宗，檢獲毒品共約1.15噸，估計市值約5.9億元；當中以冰毒最多，共576公斤。

貨運破獲的案件中，以一般空運貨物案件的升幅尤為顯著，共偵破51宗，涉約859公斤毒品，估計市值約4.6億元，檢獲量和市值較去年同期數字上升2.2倍和1.1倍；經快遞渠道偵破則有158宗，較去年同期數字輕微上升3%；經郵遞渠道偵破的案件宗數則下跌43%至117宗。

海關提醒市民，切勿輕易將個人資料或地址交予他人以作收取郵件或貨物用途，亦不要隨便代他人接收郵包或貨物。而大麻二酚產品有可能含有危險藥物，即大麻的上癮成分四氫大麻酚(THC)，海關會果斷執法，堵截任何含THC的產品；進口商和產品供應商亦有責任確保供應的產品不含THC或其他危險藥物。